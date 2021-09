Odense Håndbolds formand, Jørn Bonnesen, er død.

Det oplyser håndboldklubben mandag på sin hjemmeside.

»Det er med stor sorg, at vi her til morgen (mandag, red.) har modtaget beskeden om, at Odense Håndbolds bestyrelsesformand og aktionær, Jørn Bonnesen, er afgået ved døden,« skriver klubben.

Odense Håndbold oplyser, at Bonnesen søndag sov ind i sit hjem efter kort tids sygdom.

Jørn Bonnesen blev 73 år gammel.

Den nu afdøde Bonnesen er udover sit engagement i Odense Håndbold blandt andet også kendt for at have været agent for forskellige fodboldstjerner.

Opdateres...