Der bliver en del at se til for Peter Grønborg den kommende tid.

For den 51-årige Champions League-vært vender nemlig tilbage i rollen som kommentator hos Nent i slutningen af oktober, fortæller han til B.T.

»Det er med stor ydmyghed og ærefrygt, at jeg har sagt ja, for det er jo efterhånden en del år siden, jeg sidst har kommenteret,« lyder det.

Ikke siden november i 2006, hvor han kommenterede en spansk ligakamp sammen med Michael Laudrup, har han siddet bag mikrofonen.

51-årige Peter Grønborg Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 51-årige Peter Grønborg Foto: Liselotte Sabroe

Og derfor er der da også opbygget et stort savn i løbet af de seneste 15 år.

»Jeg har savnet nerven ved livekampene, og nu opstod muligheden. Og så har jeg tænkt over det i et stykke tid. Tanken skulle lige modnes, men nu glæder jeg mig virkelig til at vende tilbage,« forklarer Peter Grønborg og tilføjer:

»Jeg har verdens bedste job, som jeg plejer at sige, men hvis der er noget, der kan toppe det, så er det den livefølelse, man kan få omkring en kamp.«

Er der noget rust, der lige skal bankes af?

»Det vil der helt sikkert være. Det er jo en helt anden disciplin, og den kommer ikke nødvendigvis til at sidde lige i skabet første gang. Det kommer uden tvivl til at tage tid, før jeg er oppe på det niveau, som jeg havde engang.«

»Mine venner plejer at sige til mig, at det er ligesom at køre på cykel. Man glemmer det aldrig. Men det ved jeg ikke helt, hvor de har fra, da de ikke har prøvet at kommentere fodbold før,« griner han.

Trofaste seere af Champions League-dækningen hos Nent skal dog ikke frygte, at kommenteringen får betydning for Peter Grønborgs rolle som vært.

Han beholder nemlig værtsrollen i studiet, forsikrer han.

Peter Grønborg var vært på EM-dækningen hos Viaplay i sommer sammen med Signe Vadgaard. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Grønborg var vært på EM-dækningen hos Viaplay i sommer sammen med Signe Vadgaard. Foto: Liselotte Sabroe

Modsat kommenteringen for snart 15 år siden skal han denne gang ikke beskæftige sig med spansk fodbold.

30. oktober sætter han sig nemlig til rette for at kommentere Premier League på Viaplay. Selskabet i stolen som medkommentator er dog det samme som i 2006, nemlig den danske fodboldlegende Michael Laudrup.

Peter Grønborg blev i 2015 ansat som vært på Nents Champions League-dækning efter flere år som nyhedsvært på TV 2 News.

Han har tidligere kommenteret fodbold på Kanal 5.