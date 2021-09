For en lille uge siden tog Martin Pedersen sin kun to uger gamle labrador hvalp Tikko med på en lille gåtur tæt på Rosengårdscentret.

Få timer efter var hans verden brudt sammen.

Tikko gik i kramper og en blodprøve viste, at den lille hundekrop kæmpede for at overleve. Nu advarer Martin andre hvalpeejere.

I over halvandet år har Martin Pedersen og hans søn Oscar ledt efter den perfekte firbenede tilføjelse til deres lille familie.

»Det var en lang proces, hvor vi virkelig har bygget forventningerne op,« fortæller Martin Pedersen.

For to uger siden gik deres drøm så endelig i opfyldelse. De fik deres lille brune labrador på 10 uger hjem til rækkehuset i Odense.

Familieglæden blev dog hurtigt sat på prøve.

På en af Tikkos første rigtige gåture ved den gamle Amtsgård overfor Rosengårdcentret fik den lille hvalp færten af, hvad den troede var en rigtig lækkerbisken.

Men desværre for Tikko var det alt andet end en godbid, han fandt frem til.

Det viste sig nemlig, at det var en svamp, som Tikko havde gumlet på. Og faktisk også en giftig én af slagsen, hvilket Martin ikke var klar over på det tidspunkt.

Han holdt dog et vågent øje med hunden.

I løbet af natten kastede hvalpen Tikko op og havde tynd mave. Det blev starten på Tikkos mange symptomer på forgiftning.

Det var en svamp magen til denne, som Tikko smagte på. Foto: Martin Pedersen

»Det var virkelig hårdt at se, hvor stærkt det gik. Energien var helt væk,« siger Martin Pedersen.

»Den havde tynd mave og afføringen piblede ud af den som vand. Samtidig prøvede den at rejse sig, men kunne ikke.«

Hos dyrlægen gik Tikko i kramper og havde ufrivillig vandladning på undersøgelsesbordet.

Blodprøverne viste, at Tikko var påvirket på alle værdier. Han havde protein i urinen og særligt alle de røde blodlegemer var under angreb, og blodsukkeret lå også faretruende lavt.

Efterfølgende havde Martin Pedersen fået svampene fra græsplænen analyseret, og svampen er ifølge Martin Pedersen så giftig, at selv en granvoksen mand på 80 kilo ville risikere at få svære komplikationer efter at have gumlet lidt på den og spyttet den ud igen.

»Det har faktisk chokeret mig, hvor mange steder der er de her svampe. Bare jeg holder tilbage for rødt lys, ser jeg dem,« fortæller Martin Pedersen.

Næste dag havde Martin sin søn Oscar med på Odense Dyrehospital, hvor de forsøgte at give støttende behandling til Tikko i et lille døgn:

»Det var virkelig et rutsjebanetur. De sendte en video i løbet at natten, hvor han var ude og gå en lille tur og så ud til at have det godt, men nu har de ringet for at bede os om at komme og sige farvel.«

For sønnen Oscar var Tikko allerede blevet en rigtig god ven. Foto: Martin Pedersen

»Min søn fik kysset og krammet en sidste gang. Jeg har aldrig set ham så ødelagt før,« fortæller Martin Pedersen, der tilføjer:

»Jeg skal også være den første til at erkende, at jeg tudede hos dyrlægen.«

Imens de sagde farvel til den hårdt prøvede Tikko, vibrerede Martins lomme. Det var kennelen, der stadig havde en af Tikkos brødre til salg.

»Han hedder det samme. Det var vildt følelsesmæssigt. Vi hentede ham allerede dagen efter«

Men selvom Martin og Oscar har deres Tikko, så advarer Martin andre om at være ekstremt forsigtig overfor svampene, der lige nu står mange steder.

På Facebook er hans opslag blevet delt mere end 3600 gange.

»Jeg er målløs. Jeg bliver bombarderet med venneanmodninger og private beskeder. Det er ikke noget, jeg er vant til,« afslutter han.