Selvom redaktøren på den Danske Spiseguide, Bent Christensen, ikke bor på Fyn, så er han skuffet.

Fire danske restauranter fik mandag aften for første gang tildelt en af de eksklusive Michelin-stjerner, men der var ingen odenseanske eller fynske restauranter imellem.

»Det synes jeg er uforståeligt,« siger Bent Christensen, der er hovedmanden bag den danske Michelin-pendant »Den Danske Spiseguide«, der udgives hvert år.

»Jeg vælger at tro, at de ikke har været der,« tilføjer den velbespiste redaktør, der hvert år er med til at kåre de bedste danske restauranter.

Havde de været på Fyn, var han nemlig helt sikker på, at der var faldet stjerner af.

»Min klare favorit er Lieffroy,« fortæller han om Nyborg-restauranten, der drives af parret Helle og Patrick Lieffroy.

»Jeg er dybt skuffet, der burde være faldet en stjerne for år tilbage.«

Bent Christensen har også tidligere over for B.T. Odense peget på Bacchus i Odense og Falsled Kro som egnende kandidater.

Han har ingen gode råd til de forbigået fynske restauratører, men understreger, at Michelin-anmelderne må være gået uden om Fyn.

»Jeg håber, at de en dag kommer og gør deres gerning god,« siger Bent Christensen, der dog er glad for de stjerner der er faldet:

»Dejligt at se, at Noma fik tre stjerner og Kong Hans to.«