I Københavns Kommune kan flere byrådspolitikere knap nok tro deres egne øjne.

De har alle set de samme billeder, som B.T. har taget i 83-årige Una Cangers baghave. Hendes grønne oase er i dag omringet af store nybyggede ejendomme, og det får teknik- og miljøudvalgsmedlem Jakob Næsager (K) til at drage paralleller til både Berlinmuren og Nordkorea.

»Den bygning burde aldrig være blevet bygget,« siger han.

Det tre etager høje nybyggeri med altaner og tagterrasse står snart klar til indflytning på Roskildevej i Valby.

Først godkendte Københavns Kommune erhvervsbygningen for enden af Una Cangers have. Siden er villaen ud mod Roskildevej revet ned og erstattet med tre etagers lejligheder. Foto: Julie Øjerson Frederiksen Vis mere Først godkendte Københavns Kommune erhvervsbygningen for enden af Una Cangers have. Siden er villaen ud mod Roskildevej revet ned og erstattet med tre etagers lejligheder. Foto: Julie Øjerson Frederiksen

Til stor rædsel for Una Canger og andre naboer i villaerne bagved, som allerede har en kæmpe Pelican Storage i baghaven.

»Det er uforståeligt, at kommunen kan godkende sådan et byggeri,« siger hun.

Flere medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget undrer sig også over, hvorfor forvaltningen har givet grønt lys til to store byggerier, som påvirker naboerne på villavejen så voldsomt. Andreas Keil fra Socialdemokratiet har selv været ude og se på forholdene med egne øjne.

Han undrer sig over, at forvaltningen i forbindelse med godkendelsen af byggeriet på papiret har vurderet, at de ændrede indbliksforhold »ikke er væsentlige«. For virkeligheden er helt anderledes.

»Jeg må bare konstatere, at der er fuldstændig frit kig ned i haven,« siger Andreas Keil.

Hos Venstres Jens-Kristian Lütken er vurderingen også den samme.

»Billedet taler for sig selv. Enhver kan se, at det giver væsentlige indbliksgener.«

Han mener derfor heller ikke, at forvaltningen har beskyttet naboer som Una Canger godt nok i denne sag. Hun har haft huset og den lille private have i fem årtier, hvilket på få år er forandret markant. Haven er nu fanget mellem to massive bygninger med kig ned i haven, efter at en entreprenør har fået lov til at rive den oprindelige villa fra 1923 ned og bygge nyt og højt.

Det får Jakob Næsager fra De Konservative til at reagere på det svar, som forvaltningen har givet de bekymrede borgere i høringen.

»Det er ekstremt arrogant og en mangel på respekt over for københavnere, som har boet i byen i lang tid.«

Flere af byrådspolitikerne i Miljø- og Teknikudvalget ønsker på baggrund af Una Cangers sag flere hensyn til naboer i godkendelsen af byggeprojekter. Andreas Keil fra Socialdemokratiet vil nu desuden gå ind i sagen og tale med forvaltningen om byggeriet.