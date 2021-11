»Det gør ondt på mig som lokalpolitiker at se dyrt opførte parkeringskældre blive brugt på denne her måde.«

Sådan lyder det SFs Balder Mørk Andersen, der sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

Han er forarget over det syn, som mange almindelige bilejere i øjeblikket bliver mødt af, når de forsøger at finde en p-plads i den kommunale parkeringskælder ved Langelands Plads.

Når vinterhalvåret sænker sig over byen, forvandler den sig til noget, der ligner et museum for støvede veteranbiler.

Det ene dollargrin efter det andet optager parkeringspladserne i kommunens dyrt anlagte parkeringskælder ved Langelands Plads.

Kommunens parkeringsordning tillader nemlig, at veteranbiler, sportsbiler og andre specialbiler kan stå lovligt opmagasineret i de offentlige parkeringskældre året rundt.

Det eneste, det kræver, er en beboerlicens. Og sådan en koster på Frederiksberg kun 160 eller 290 kroner pr. år afhængigt af energiklasse.

Det er en ganske lukrativ ordning, i betragtning af at det normalt koster over 1.000 kroner om måneden at have en veteranbil vinteropmagasineret på et bilhotel, viser B.T.s research.

»Det er en meget udstrakt service, som kommunen yder over for ejere af specialbiler og veteranbiler, at vi stiller offentlige parkeringskældre til rådighed til prisen for en beboerlicens,« siger Balder Mørk Andersen.

Ifølge ham koster det kommunen op mod en halv million kroner at etablere en underjordisk parkeringsplads. Og da parkeringskælderen ved Langelands Plads blev indviet i foråret 2019, var det ikke politikernes hensigt, at den efterfølgende skulle fungere som et bilhotel for veteranbiler gennem vinterhalvåret.

»Årsagen til, at vi laver de her underjordiske parkeringskældre, er, at vi skal have bilerne væk fra overfladen, og her er fokus jo på de borgere, for hvem bilen er en nødvendighed for at passe deres arbejde,« siger Balder Mørk Andersen.

Peter Nielsen, der er næstformand i andelsboligforeningen Kastanjegården, fortæller, at mange beboerne døjer med at finde ledige parkeringspladser på grund af de mange veteranbiler.

»I starten, da det her parkeringsanlæg åbnede, kunne man mærke, at det var nemmere at finde en ledig parkeringsplads. Men nu, hvor der holder så mange specialbiler permanent parkeret, så er det igen blevet svært at finde en ledig plads, når man kommer hjem fra arbejde. Selv folk, der ikke bor i nærheden, er begyndt at udnytte denne her mulighed med at parkere deres veteranbil,« siger Peter Nielsen til B.T.

Her ses en opklodset veteranbil uden motor. Den er blot en af mange biler, der har holdt langtidsparkeret i p-kælderen.

En optælling, som en beboer torsdag eftermiddag foretog for B.T., viste, at 43 af de i alt 207 pladser i parkeringskælderen var optaget af veteranbiler.

Blandt andet står der en stor gammel Chevrolet C10 Pickup opklodset på en af parkeringspladserne. Det har den ifølge beboeren gjort siden engang i foråret, hvilket måske kan forklares med, at bilen slet ingen motor har.

»Når jeg ser et billede af en opklodset veteranbil uden motor i en af vores parkeringskældre, så tager jeg mig til hovedet og græmmer mig. Det har aldrig været tanken. Vi bliver nødt til at finde en model, der mindsker denne her form for langtidsparkering,« siger Balder Mørk Andersen.

Han har tidligere taget sagen op i by- og miljøudvalget med henblik på at få kommunens parkeringsordning ændret. Men det var forgæves.

Denne gamle Morris har to flade hjul.

Forvaltningen er dog allerede bekendt med problematikken.

I et offentligt tilgængeligt svar på kommunens hjemmeside oplyser Ulrik Winge, der er by-, kultur- og miljødirektør, at forvaltningen allerede sidste år udarbejdede en redegørelse for de »begrænsninger og muligheder, der på nuværende tidspunkt er for at imødegå det, der ligner vinteropmagasinering af biler og motorcykler«.

Forvaltningen lavede i den forbindelse også en opgørelse over antallet af veterankøretøjer. Hvor mange fremgår dog ikke af forvaltningsdirektørens svar, men ifølge bilstatistik.dk findes der 399 veteranbiler på Frederiksberg.

Forvaltningen vil nu lave en tilsvarende opgørelse over omfanget i månederne november, december, januar og februar for at se på udviklingen på området.

Både opgørelsen og mulige løsninger vil efterfølgende indgå i en samlet evaluering af kommunens parkeringsordning i 2022.

»Generelt kan nævnes, at for så vidt angår lovligt parkeret biler har forvaltningen i øjeblikket ingen sanktionsmidler, uanset hvor lang tid de holder parkeret samme sted uden at være i brug. Det være sig dem med beboerlicens eller gæster.«

»Lovligt parkerede biler i denne sammenhæng er også opklodsede langtidsparkeringer, så længe parkeringen overholder færdselsloven og kravet til parkeringsordningen,« skriver by-, kultur- og miljødirektør Ulrik Winge i svaret, der er adresseret til Balder Mørk Andersen.

Selvom det ikke lykkedes ham at blive genvalgt ved det netop overståede kommunalvalg, forsikrer han, at SF vil forsøge at få reglerne ændret i den kommende valgperiode.

»Det, vi ser nu, er fuldstændig forventeligt, eftersom der ikke er handlet på det endnu. Reglerne er skruet sammen, som de er. Men derfor skal vi se på en ny model for, hvad de her beboerlicenser reelt skal give mulighed for,« siger han.