Teknikgiganten Apple har udstedt en akut advarsel til iPhone-brugere efter at have indgået i en juridisk kamp om et »statssponsoreret« cyberangreb.

Virksomheden har lagt sag an mod det israelske firma NSO Group og dets moderselskab OSY Technologies for påstået overvågning af brugere i USA med deres Pegasus-spyware, skriver Mirror.

Firmaets kraftfulde software har evnen til at infiltrere enheder som for eksempel en mobiltelefon, så hackere kan udtrække beskeder, billeder og e-mails, optage opkald og hemmeligt aktivere mikrofoner og kameraer, så man kan aflytte og se, hvad brugeren af enheden laver.

I en erklæring siger Apple, at NSO-gruppen har skabt #statssponsoreret overvågningsteknologi.«

Og selvom det kun er et »meget lille antal brugere,« der er blevet berørt, har firmaet stadig sendt en guide ud online om, hvordan man opdager, hvis noget ikke er, som det skal være.

Hvis Apple opdager, en bruger er ramt, så vil de selv række ud til brugeren, uddyber de.

En advarsel vil blive vist øverst på siden, efter at man logger ind på appleid.apple.com. Apple sender også en e-mail og en iMessage-meddelelse til de e-mailadresser og telefonnumre, der er knyttet til brugerens Apple-id.

Ifølge Reuters udsendte Apple onsdag en advarsel til mindst seks aktivister og forskere, som har været kritiske over for Thailands regering.