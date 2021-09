En god ven, der respekterer en lukket dør og kan finde ud af at rydde op.

Normalt plejer de kompetencer at række, når man som ung skal finde et sted at bo.

Men sådan er det ikke for flere kollegier i København. Her er det nemlig også et krav, at du som beboer scorer gode karakterer eller er tilknyttet en lang videregående uddannelse.

Det skriver Radio4.

For eksempel kræver Tietgenkollegiet på Amager, at de studerende har et karaktergennemsnit på minimum 7 fra deres ungdomsuddannelse.

Ligesom Regensen i Indre By og Collegium Juris på Nørrebro kræver, at beboerne kan fremvise et eksamensbevis med et karaktergennemsnit på mindst 7 for eksaminerne på deres igangværende universitetsuddannelse.

Og der er en god grund til, at det er vigtigt at sætte krav til, hvilket snit beboerne kommer ind ad døren med.

Det forklarer Rasmus K. Feldthusen, der er en slags forstander på Collegium Juris, til Radio4 Morgen:

»Karakterkravet er jo også en ting, som har betydning, når man på kollegiet skal bo sammen med andre studerende. Det giver mulighed for studiegrupper og et fagligt inspirerende miljø på kollegiet.«

Kollegierne er selvejende eller private institutioner, og derfor står det dem frit for at bestemme, hvilke krav der gælder nye beboere.