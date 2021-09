»Der skal slås hårdt ned på den slags kriminalitet.«

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis Peter Skaarup, efter B.T. i den forgangne uge kunne fortælle om en bølge af nye tricktyverier, som har ramt København.

I løbet af ganske få uger er det lykkedes gerningsmænd enten ved vold eller tricktyveri at stjæle ure og smykker for mere end en million kroner i Københavns gader.

»Det er en meget alvorlig og skræmmende tendens. Jeg forstår ikke, at man har samvittighed til at begå sådanne udspekulerede tyverier,« siger Peter Skaarup.

Som følge af de mange tyverier har Københavns Politi nu målrettet indsatsen mod tricktyve. Det har blandt andet medført, at man søndag anholdt to personer på henholdsvis 23 år og 17 år – begge sigtet for forsøg på tyveri af ur og mobiltelefon begået lørdag nat.

Læg hertil en 20-årig mand, som mandag blev varetægtsfængslet i ti dage – sigtet for forsøg på tyveri af et ur og tyveri af en mobiltelefon.

»De skaber utrolig stor utryghed blandt de københavnske borgere, og de snyder dem på åben gade. Det bør have alvorlige konsekvenser,« siger Peter Skaarup.

I august blev en mand anholdt for tre tilfælde af tyveri, hvor han ved hjælp af vold eller trussel var lykkedes med at stjæle ure for rundt regnet 500.000 danske kroner.

»Folk skal naturligvis kunne gå på gaden i fred og ro uden frygt for at blive overfaldet eller røvet. Derfor håber og tror jeg på, at politiet nu skærper indsatsen. Det er der desværre behov for.«