En bølge af voldelige overfald og tricktyverier har de seneste uger ramt København, hvor borgere har fået stjålet ure og smykker for mere end en million kroner på åben gade.

Og det får nu Københavns Politi til at målrette indsatsen mod den slags kriminalitet.

»Vi har den seneste tid haft flere sager, hvor gerningsmænd går efter værdigenstande såsom halskæder og telefoner – og især dyre ure. Vi har derfor haft en målrettet indsats mod den form for kriminalitet,« siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen til B.T.

Hun tilføjer, at man tirsdag anholdt en 29-årig franskmand i Brønshøj, som indtil videre er sigtet i fire sager om røverier på åben gade. Tre af de tifælde er sket med bare en uges mellemrum, hvor det ifølge politiet er lykkedes franskmanden at stjæle ure til en værdi af ikke under 500.000 danske kroner.

Det er nogle af de tricks, vi har set anvendt Lars Feldt-Rasmussen

Første tilfælde var 13. august i år, hvor manden formentlig med et ukendt antal sammensvorne overfaldt en ung mand på Tolbodgade i København, kastede ham op ad en parkeret bil og stjal hans Patek Philippe-ur til en værdi af ikke mindre end 200.000 kroner.

Få uger senere var den gal igen, da den samme mand tilsyneladende lykkedes med igen at stjæle et dyrt armbåndsur. Denne gang var der tale om et Rolex GMT-Master II til en værdi af ikke under 100.000 kroner, som han med vold stjal fra en dansk mand.

Og sådan fortsatte den unge mand dagen efter, hvor han ifølge politiet stjal et ur af mærket Audemars Piguet Royal Oak Offshore i krydset ved Krystalgade og Fiolstræde i København.

»Den anholdte er indtil videre sigtet i fire sager, og den kommende efterforskning skal afdække, om han har flere på samvittigheden. I forvejen har vi anholdt en lille håndfuld personer, som vi også mistænker for at have stjålet eller røvet dyre ure fra tilfældige borgere, og som nu er varetægtsfængslet,« lyder det fra Lars Feldt-Rasmussen.

Udover decideret voldelige overfald gør tyvene brug af et andet velkendt trick, fortæller Lars Feldt-Rasmussen.

»Vi fortsætter vores indsats den kommende tid, så vi kan få stillet gerningsmændene til ansvar. Jeg vil dog også opfordre til, at man er opmærksom på egne værdigenstande. Det gælder især, hvis fremmede personer på gaden pludselig begynder at danse tæt på dig, give dig en highfive eller på anden måde forsøger at få din opmærksomhed, for det er nogle af de tricks, vi har set anvendt,« siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen.

Og netop den tilgang gjorde sig gældende 7. august, da to mænd fra henholdsvis Algeriet og England lykkedes med at stjæle et ur af Patek Philippe World Time til en værdi af knap 530.000 danske kroner.

Mens den ene dansede rundt om den forurettede for at distrahere ham, lykkedes det hans medsammensvorne at stjæle uret.

De to blev begge varetægtsfængslet i 20 dage, men nægter sig i øvrigt skyldige.