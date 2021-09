For knap to et halvt år siden blev Niels 'Noller' Olsen ramt af en hjerneblødning. Seks måneder senere opdagede lægerne en stor kræftsvulst i hans hjerne.

Diagnosen fra lægerne lød dengang, at 'Brødrene Olsen'-sangeren kun havde mellem et til to år tilbage at leve i.

Nu sætter 67-årige Noller ord på den svære tid i et stort interview i den seneste udgave af Billed-Bladet.

Her fortæller han, at han trods det brutale sygdomsforløb så småt er på benene igen – dog med hjælp fra en rollator.



Han fortæller endvidere, at han i dag er kræftfri, men at kræften – og det dertilhørende kemoforløb - var meget tæt på at slå ham ihjel.



»Kræften er helt væk efter et dødhårdt kemoforløb. Så hårdt, at det var ved at tage livet af mig,« siger han til ugebladet og fortsætter:

Jublen ville ingen tage, da Brødrene Olsen i 2000 vandt Eurovision med 'Fly on the Wings of Love'. Her modtager de folkets hyldest foran Tivoli efter triumfen i Stockholm. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jublen ville ingen tage, da Brødrene Olsen i 2000 vandt Eurovision med 'Fly on the Wings of Love'. Her modtager de folkets hyldest foran Tivoli efter triumfen i Stockholm. Foto: Linda Kastrup

»Jeg var langt ude, og lægerne havde vist også opgivet mig.«

Det var i maj 2019, at Niels 'Noller' Olsen blev ramt af en hjerneblødning.

I forbindelse med behandlingen af hjerneblødningen opdagede lægerne en kræftsvulst, som ifølge lægerne ville komme til at tage livet ham.

Noller indstillede derfor sin karriere som sanger i december 2019, men på en eller anden måde formåede han altså at trodse lægernes forudsigelser, og i december året efter kunne han juble over at være kræftfri.



Noget, som han altså heldigvis stadig er den dag i dag. Alt er dog ikke lutter lagkage, fortæller Noller til Billed-Bladet.

Noller med sin bror, Jørgen Olsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Noller med sin bror, Jørgen Olsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

For selvom han så småt er ovenpå igen, så bliver han meget hurtigere træt, og så har han også udviklet epilepsi.

Som følge af det voldsomme sygdomsforløb kommer Noller heller aldrig til at synge eller sågar holde en guitar igen.

I stedet bruger han tiden på at tegne og male.



Noget, han er blevet så flittig til, at han 11. og 12. september udstiller sin kunst for første gang hos Galleri Freitag i København.

»Det er noget, der bringer mig glæde,« siger Noller om sin nye hobby til Billed-Bladet og fortsætter:

»Hvad andre mener, kan jeg egentlig være ligeglad med. Men selvfølgelig vil jeg blive glad, hvis andre også kan finde glæde ved det, jeg laver. Men sådan noget ved man aldrig. Heller ikke, når man laver musik.«

Niels 'Noller' Olsen er gift på 30. år med hustruen, Kirsten, som han deler tre af sine i alt fire børn med.