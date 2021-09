»Det hedder 'The Socialist' – det er for vildt«.

Sådan reagerede en amerikansk mand for nylig, da han trådte ind i det nyåbnede hotel, der ligger på Bremerholmen over for Magasin.

Og for luksushotellet er det langt fra første kommentar på det tvetydige navn.

Det skriver Berlingske.

Ifølge hotellets ejer, Mads Løwe, så er navnet dog valgt med fuldt overlæg:

»Det er en kæk reference til den nok mest udbredte fordom blandt udlændinge, som ikke kender så meget til Danmark – at vi er et socialistisk land,« siger han og fortsætter:

»Men ud over at være kendt for et gavmildt velfærdssystem er vi også kendt for at sætte pris på de finere ting i livet såsom champagne, arkitekttegnede møbler og flotte køkkener.«

»Så man kan sige, at verden ser os som champagnedrikkende socialister,« konkluderer Mads Løwe.

Han håber, at københavnerne med tiden vil tage hotellet til sig, og bruge det som socialt samlingspunkt.

Både restaurant, tagterrasse, lounge, bar og vinkælder er nemlig åben for alle, ligesom det også er tanken at stedet på sigt skal huse udstillinger og events.

The Socialist, der ligger i lokalerne som hotellet Herman K og Kadeau-restauranten Roxie tidligere indtog, åbnede dørene tidligere på året.