»Selvfølgelig er jeg bange for, at det styrter sammen, for så vil det jo vælte ind over os«

Det fortæller Andreas Lauritzen, der nabo til Njals tårn.

Siden september sidste år har tårnbyggeriet stået stille. Men det betyder ikke, at det skandaleombruste byggeri er gået i naboernes glemmebog.

Naboerne savner nemlig fortsat klar besked om, hvad der skal ske med tårnet. Det skriver Amager Liv.

Sidste år i august kom det frem, at Københavns Kommune havde politianmeldt entreprenørerne bag byggeprojektet, Bach Gruppen.

Efterfølgende viste undersøgelser, at højhusets betonfundament er langt svagere og mindre holdbart, end det påkræves.

Og senest er det kommet frem, at heller ikke byggeriets betonsøjler lever op til kravene.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen så er der dog ikke fare for, at byggeriet styrter sammen.

Alligevel er der sat en stopper for byggeriet, indtil forvaltningen vurderer, at det igen er forsvarligt at gå videre med projektet.

I øjeblikket afventer forvaltningen de endelige rapporter fra Bach Gruppen, før naboerne kan få klar besked om, hvad der skal ske med tårnbyggeriet.