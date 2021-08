El-løbehjul er en smart, hurtig og let måde at transportere sig på. Især i bytrafikken.

Men nye tal viser en skræmmende udvikling – og får en ekspert til at slå fast, at løbehjulene bestemt ikke er for alle.

En ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital viser, at mere end 50 personer var på skadestuen i Odense eller Svendborg alene de første fem måneder af 2021 efter ulykker med el-løbehjul.

Det gør ifølge hospitalet el-løbehjulene til et farligere transportmiddel end cyklen.

Hele syv-otte gange farligere.

Så sent som tirsdag viste en tragisk ulykke, hvor galt det kan gå.

Her blev en ti-årig dreng hårdt kvæstet i en ulykke i Horsens, da han og to jævnaldrende kammerater kørte på det samme el-løbehjul – og ifølge politiet kørte direkte ud foran en 73-årig kvinde i bil, som ikke havde en chance for at undvige dem.

Ifølge loven skal man være 15 år for at køre alene på et el-løbehjul i trafikken, og det er der ifølge Rådet for Sikker Trafik en særdeles god grund til.

»Børn og el-løbehjul hører bare slet ikke sammen efter min mening. Og som forældre skal man være meget opmærksomme på, at ens børn ikke kører på dem, for det kan lynhurtigt blive rigtig farligt i trafikken,« siger chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik Pernille Ehlers til TV 2 Østjylland.

Hun tilføjer, at der selv for voksne ikke skal meget mere end et lille hul i vejen eller en kantsten til, før man mister balancen og styrter.

Fra 1. januar bliver det et krav at være iført hjelm, når man kører på et el-løbehjul her i Danmark.