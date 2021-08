»Hejsa! Du er den mest forbandede, lede mær, der findes i Folketinget.«

Inger Støjberg er vant til det.

En indbakke med tilsvininger og trusler fra danskere, der er alt andet end enige med den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Men ifølge B.T.s oplysninger er en enkelt mand gået skridtet videre. Over 100 gange har han sendt truende mails og private Facebook-beskeder til Støjberg. Flere af dem har indeholdt dødstrusler.

Inger Støjberg

Og for at være helt sikker på, at Inger Støjberg har forstået budskabet, har han også sendt talrige breve til Støjbergs private adresse.

Nu skal manden stå skoleret i byretten i Randers på tirsdag i en straffesag om trusler og chikane mod Inger Støjberg.

B.T. er kommet i besiddelse af enkelte af de beskeder, som manden, der til daglig underviser unge, har sendt til Inger Støjberg.

»Du er det største svin. Du er den største racist i DK – du er nazist. Du er den ledeste kælling. Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død,« skrev han i et brev, som sidste år dumpende ned i Støjbergs postkasse.

Truslerne har stået på i flere år – helt tilbage fra dengang, hvor Støjberg var minister i VLAK-regeringen.

'Jeg tænker, så det larmer, på, hvordan jeg kan skade dig mest muligt,' skrev han i en Messenger-besked i 2017.

'I mine klasser synger alle mine elever med på følgende: 'Vi hader Inger, vi hader Inger, vi hader Inger – tramp – tramp – tramp. Støj- støj- støj uuuddd uuuddd',' forsætter beskeden.

Ifølge B.T.s oplysninger er det anklagemyndigheden, som har rejst sagen, efter at Inger Støjberg har anmeldt dødstruslerne til politiet.

Inger Støjberg

Støjberg selv bekræfter over for B.T., at hun skal vidne i sagen på tirsdag, men har ikke yderligere at tilføje.

Den tidligere Venstre-næstformand – nu løsgænger i Folketinget – er kendt for sine skarpe og til tider kontroversielle holdninger i udlændingepolitiske spørgsmål.

Som en værdikriger på højrefløjen har hun blandt andet udtalt, at »jeg maler gerne profeten Muhammed på min husmur«.

Hun har desuden bedt de personer, der opfordrede til at dræbe den nu afdøde bladtegner Kurt Westergaard om at »fise hjem til de taberlande, hvor deres holdninger deles«.

Livvagterne er også med juleaften, til min venindes 40-års fødselsdag og med på festival om sommeren Inger Støjberg, løsgænger i Folketinget

I 2015 kom truslerne helt tæt på Inger Støjberg. På en tankstation ved Korsør blev hun omringet af fire unge mænd af anden etnisk oprindelse. De råbte skældsord mod hende og opførte sig fysisk truende.

Men det var først, da B.T. i 2015 bragte forsidehistorien 'Iskold Støjberg: Jeg har ingen livvagter', at hun kort tid efter fik et opkald fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Hun skulle have livvagter døgnet rundt, lød beskeden.

»Jeg kommer aldrig nogen steder alene, bare Inger. Når jeg kommer, så kommer vi altid mindst tre. Livvagterne er også med juleaften, til min venindes 40-års fødselsdag og med på festival om sommeren. De er også med ude, når man skal prøve tøj, og andre steder, hvor man egentlig ikke synes, det kommer andre ved,« sagde hun i et interview med Berlingske i 2018.