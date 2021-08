En dreng på 10 år blev tirsdag eftermiddag alvorligt kvæstet, da han og to andre drenge kørte på et el-løbehjul i Horsens.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Drengen og de to jævnaldrende kammerater kørte på det samme el-løbehjul på Pilegade og ud på Chr. M. Østergaards Vej i Horsens.

Her kørte de ifølge politiet direkte ud foran en 73-årig kvinde i bil, som ikke havde en chance for at undvige dem.

Føreren af løbehjulet var en dreng på 11 år, som fik mindre kvæstelser.

Den 10-årige dreng blev derimod alvorligt kvæstet og kørt med politieskorte til Aarhus Universitets hospital.

Det fremgår ikke af de foreløbige oplysninger, hvorvidt den tredje dreng kom noget til.

B.T. følger sagen …