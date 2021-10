De er tre-fire millimeter lange, gulbrune i farven og kan lægge op til 25 æg om dagen.

Umiddelbart lyder det ikke særlig lækkert. Og det var det bestemt heller ikke, da Fødevarestyrelsen i september var på kontrolbesøg i Kødbyen på Vesterbro, der er kendt som et af de hippeste kvarterer i København.

Her kan man både feste løs og spise god mad på en lang række eksotiske spisesteder. Men ikke alle kvarterets restauranter har styr på hygiejnen.

Det gælder især ét bestemt spisested, der har en lang og kedelig historik med stribevis af sure smileyer, bunkevis af bøder og en perlerække af politianmeldelser på samvittigheden.

Restaurant Magasasa - Dim Sum & Cocktails er atter kommmet i uføre hos fødevaremyndighederne, der har politianmeldt restaranten for stribevis af lovbrud. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Restaurant Magasasa - Dim Sum & Cocktails er atter kommmet i uføre hos fødevaremyndighederne, der har politianmeldt restaranten for stribevis af lovbrud. Foto: Asger Ladefoged

Stedet hedder Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails og er kendt af mange for at servere en skæv blanding af sydkinesisk mad og cocktails. Men hos fødevaremyndighederne er restauranten bedst kendt for at begå talrige overtrædelser af fødevarelovgivningen.

Senest skete det 9. september, da Fødevarestyrelsen igen kom på kontrolbesøg på det kinesiske spisested.

Restauranten dumpede samtlige af tre af de hygiejneparametre, som Fødevarestyrelsen rutinemæssigt gennemgår under deres kontroller: rengøring, vedligeholdelse og håndtering af fødevarer.

Som konsekvens er Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen, der samtidig har kvitteret med et større bødeforlæg.

»I barområde er der en massiv forekomst af bananfluer. Der sidder mange bananfluer på rent service og inventar, rene remedier til at lave cocktails, rene glas mv.«

»Der sidder desuden mange bananfluer på inventar og gummimåtter på bardisken. I barområdet er der åbne flasker med alkohol og sirup, og der ligger våde klude i håndvasken,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport, der er to sider lang og spækket med uappetitlige beskrivelser.

»I barområdet står der desuden et stort antal utildækkede skåle med chiliolie og soja til borde i restauranten. I opvaskerum og produktionskøkken er der ligeledes massiv forekomst af bananfluer samt i afløbsrist i produktionskøkken,« står der yderligere i rapporten.

Ifølge Martin Birch Hansen, der er sektionsleder i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen, er bananfluer et typisk udtryk for dårlig rengøring.

En bananflue er typisk 3 - 4 millimeter lang og gulbrun i farven. Fluerne kan lægge op til 25 æg om dagen, og påbegynder allerede æglægningen 24 timer efter, at de har forladt puppestadiet. Fælles for dem alle er, at de lever af gærceller, som typisk findes i frugt, grønt og andre søde madvarer. Arkivfoto Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere En bananflue er typisk 3 - 4 millimeter lang og gulbrun i farven. Fluerne kan lægge op til 25 æg om dagen, og påbegynder allerede æglægningen 24 timer efter, at de har forladt puppestadiet. Fælles for dem alle er, at de lever af gærceller, som typisk findes i frugt, grønt og andre søde madvarer. Arkivfoto Foto: LISELOTTE SABROE

»De kan medføre, at der opstår det, vi kalder for krydsforurening. Det vil sige, at fluerne sætter sig på en fødevare og bagefter sætter sig over på en anden fødevare, hvorved der kan ske en forurening, man kan blive syg af,« siger han til B.T.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår det, at Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails på tre ud af de seneste fire kontrolbesøg har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen, der har ført til sanktioner. Ingen andre restauranter på Flæsketorvet i Kødbyen har sure smileyer.

»Det betyder, at virksomheden kategoriseres som 'virksomhed med dårlig regelefterlevelse'. Derfor får den også gennem opfølgende kontrolbesøg og grundig vejledning mere opmærksomhed fra vores side. Over for virksomheder i denne kategori har vi også mulighed for eksempelvis at give forhøjede bøder,« siger Martin Birch Hansen.

Da B.T. får kontakt til restaurantejer Jiamin Wang, vil hun gerne kommentere sagen, omend hun ikke vil stille op til interview og kun vil svare skriftligt over mail.

Jiamin Wang oplyser, at hun er lodret uenig i Fødevarestyrelsen kritik, og derfor har hun klaget til styrelsen over kontrolrapporten.

Rengøringen sejler Ved det seneste kontrolbesøg var restaurantens rengøring et klassisk skoleeksempel på, hvorfor det kan være nødvendigt for Fødevarestyrelsen at skride hårdt til værks. ‘Følgende er konstateret: Virksomheden fremstår generelt ikke renholdt. Dobbeltvask i opvaskeområde fremstår med massive belægninger af kalk. Emhætte i produktionskøkken fremstår med kraftige ansamlinger af fedt og snavs, som drypper.’ ‘Køleskabe i nærheden af emhætte fremstår snavsede, især på tætningslister. Afløb i produktionskøkken fremstår med massive ansamlinger af gamle spildte fødevarer, som lugter kraftigt råddent.’ ‘Der er desuden massiv angreb af bananfluer i afløbet. I køleskab i forområde er der ansamlinger af snavs og formodet skimmel omkring lukkemekanisme og tætningsliste. I det meste køle/fryseinventar er der massive belægninger af is på sider og bagsider. Borde til gæster i selve restauranten fremstår fedtede og med sorte belægninger ved aftørring,’ står der i kontrolrapporten. Her oplyses det yderligere, at Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails ikke havde nogen bemærkninger til de mange uhygiejniske fund ved kontrolbesøget.

»Selvfølgelig er alt ikke 100 procent perfekt, men brugen af visse adjektiver såsom 'massive' og 'kraftige' virker som en overdrivelse, og dokumentation for denne påstand er blevet efterspurgt,« siger Jiamin Wang.

Hun erkender dog, at der har været forekomster af bananfluer i og omkring baren.

»Men denne rengøres grundigt hver aften efter lukketid, og alt lukkes til, så disse begrænses så meget som muligt. Der har endnu ikke været en eneste klage eller bemærkning vedrørende 'massive fluesværme' fra vores gæster, og mon ikke vores gæster ville have klaget regelmæssigt, hvis de var omsværmet af bananfluer,« lyder det fra Jiamin Wang.

Fødevarestyrelsen oplyser at have taget billeddokumentation af forholdene, som står beskrevet i kontrolrapporten.

B.T. har søgt om aktindsigt i billeddokumentationen, men eftersom der afventer en verserende retssag mellem Fødevarestyrelsen og Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails, har styrelsen afvist B.T.s anmodning med den begrundelse, at billeder tjener som bevismateriale og først må udleveres til pressen, når sagen er afgjort i retten.



»Da der foreligger en politianmeldelse, kan jeg ikke udtale mig om det konkrete kontrolbesøg. Men helt generelt er der en grund til, at vi politianmelder. Det er, fordi virksomheden ikke vedtager de bøder, vi giver dem. Det kan vi kun se som udtryk for, at de er uenige med os og gerne vil have en dommer til at vurdere sagen,« siger sektionsleder i FødevareKøbenhavn Martin Birch Hansen.

Restaurantens signaturret Dim Sum er små dampede og indbagte delikatesser fyldt med kød og grønt. Dim Sum er kinesisk og betyder “at røre med hjertet”. Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Restaurantens signaturret Dim Sum er små dampede og indbagte delikatesser fyldt med kød og grønt. Dim Sum er kinesisk og betyder “at røre med hjertet”. Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er da heller ikke første gang, at Restaurant Magasasa – Dim Sum & Cocktails i Kødbyen har gjort sig bemærket som et broddent kar i det københavnske restaurationsbranche.

I efteråret 2020 formåede restauranten at indkassere en sur smiley fem ud af syv gange, hvor Fødevarestyrelsen var på besøg. Fire af gangene resulterede det i en politianmeldelse, skrev TV 2 Lorry dengang.

På trods af den lange historik med dårlig efterlevelse af fødevarereglerne fastholder restaurantejer Jiamin Wang, at Fødevarestyrelsens seneste sanktioner er ude af proportion med det, hun mener er de virkelige realiteter.

»Det hele virker noget overdrevet, unfair, uprofessionelt og lidt som en hetz mod nogle af os restauratører,« siger hun i sin skriftlige kommentar.