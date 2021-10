En mand i midten af 20erne blev fredag aften anholdt i forbindelse med en voldtægt på Jernbanegade i Indre By.

Men lørdag formiddag er han ikke længere i politiets varetægt.

Det fortæller Chenette Westergaard, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi:

»Vi har taget stilling til om den anholdte skulle varetægtsfængsles, og det har vi vurderet, at han ikke skal. Derfor er den pågældende blevet løsladt.«

Hvorfor den pågældende er blevet løsladt, kan Københavns Politi ikke på nuværende tidspunkt komme nærmere. »Sagen efterforskes fortsat,« lyder det.

Politiet modtog en anmeldelse om en voldtægt af en kvinde på Jernbanegade klokken 21.18 fredag aften.

På daværende tidspunkt oplyste central efterforskningsleder ved Københavns Politi, Jens Skovbjerg, at voldtægten skal have fundet sted på gaden, og derfor var området omkring Dagmar Biografen i et par timer afspærret, mens Politiets tekniske undersøgelser stod på.

Manden, der nu ikke længere er i politiets varetægt, blev allerede umiddelbart efter hændelsen anholdt, og vedkommende er fortsat sigtet i sagen.