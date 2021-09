Manglen på idrætsfaciliteter er nu så stor i København, at håndboldklubben Ajax København frygter for kvaliteten og foreningslivet.

Hvis man gerne vil starte til håndbold, fodbold, svømning eller e-sport i København, så skal man flere steder væbne sig med stor tålmodighed.

Kommunen har nemlig store problemer med pladsen. Ifølge facilitetsindeks fra Idrættens Analyseinstitut, så er København den kommune i landet, hvor der er færrest idrætsfaciliteter per indbygger.

»Vi vil så gerne idrætten i København, i særdeleshed håndbold, basketball og e-sport – men vi kan ikke opretholde de gode tilbud, så længe vi ikke har den fornødne pladskapacitet til rent faktisk at byde alle velkommen indenfor,« skriver formand for Ajax Håndbold, Flemming Thomsen, på klubbens Facebook-side.

Det er ikke kun i hallerne, at pladsen er knap. Også fodboldbaner og svømmehaller er ramt. Foto: Linda Kastrup

Faktisk er der så få haller, svømmehaller og fodboldbaner i kommunen, at der er 638.117 borgere om kommunes 421 faciliteter. Derved deles 1.516 borger i snit om en facilitet, mens gennemsnittet for henholdsvis Læsø og Lemvig er på 221 og 293 borgere pr. facilitet.

»Manglende idrætsfaciliteter i Københavns Kommune er et kæmpe stort problem for forenings- og idrætslivet. Men er det noget, der gøres noget ved? Vi har så mange spørgsmål,« skriver Flemming Thomsen.

Helt konkret, så efterlyser Flemming Thomsen midler til at gøre noget ved det voksende problem.

»Mange børn og unge må i dag stå på ventelister for at kunne blive en del af idrætsfællesskaber. Hvert år vokser København gevaldigt i indbyggertal, hvorfor ventelisterne kun bliver længere og længere.«

Og der er faktisk også blevet lyttet til nødråb. Ifølge Jonas Bjørn Jensen, der er medlem af kommunens kultur- og fritidsudvalget for Socialdemokratiet, så har han længe skreget på handling. Det skriver han i en kommentar til opslaget.

Jonas Bjørn Jensen er klar til at mødes med Flemming Thomsen, så de kan drøfte tingene yderlig.

»De sidste fire år har jeg råbt og skreget om det her. Også over for for regeringen. Vi har stor forståelse for, at man kæmper med mange ting i provinsen, men derfor forventer vi også, at resten af Danmark har forståelse for, at vi i den grad er bagud på idrætsfaciliteter i København,« skriver Jonas Bjørn Jensen og påpeger, at der er blevet lyttet.

Derved har kommunen fået lov til at bygge idrætsfaciliteter for ekstra 800 millioner kroner over de næste otte år.

Derudover har alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen De Konservative indgået aftale om kommunens budget for næste år.

Med aftalen investeres der også godt en kvart milliard kroner i idræt. Blandt andet får københavnerne tre nye kunstgræsbaner, en ny idrætshal i Sydhavnen, udvidet åbningstider i skøjtehallerne i Ørestad og Østerbro, ligesom tennisbanerne i Ryvang og Genforeningspladsen opgraderes, så de kan bruges hele året.

Men, Flemming Thomsen vil nok gerne have mere end dette. I hvert fald afslutter han sit opslag:

»Der er vistnok også kommunalvalg inden forfærdelig længe – kunne der være nogen, der var interesserede i rent faktisk, for alvor, at sætte idrætten, udvidelse heraf og den dertilhørende folkesundhed på dagsordenen?«

Og Jonas Bjørn Jensen, han er klar til at mødes, skriver han.