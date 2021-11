Parkeringspengene fosser stadig direkte ned i kommunekasserne.

Det sker på trods af, at flere lod bilen stå på gaden, da coronakrisen sendte mange på hjemmearbejde sidste år.

Og størst er indtægten i Københavns Kommune. For ifølge bilejernes organisation FDM indkasserede de nemlig i alt 591 millioner kroner i 2020 for betalingsparkering og parkeringsbøder.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Så meget betaler bilisterne til kommunerne i hovedstadsområdet Her er en oversigt over indtægter fra betalingsparkering og bøder fra nogle af kommunerne i hovedstadsområdet: København: 591 millioner

Hillerød: 5 millioner

Tårnby: 2,6 millioner

Gentofte: 1,4 millioner (kun parkeringsbøder)

Høje Taastrup: 1,1 millioner

Gladsaxe: 900.000 kroner (kun parkeringsbøder)

Hvidovre: 598.000 kroner (kun parkeringsbøder)

Glostrup: 458.741 kroner (kun parkeringsbøder)

Herlev: 372.208 kroner (kun parkeringsbøder)

Ballerup: 262.869 kroner (kun parkeringsbøder) Kilde: FDM

Her kom 474,5 millioner fra betalingsparkering og 116,5 millioner fra parkeringsbøder.

»Vi synes jo hellere, at kom­munerne skal sørge for at etablere flere p-pladser i stedet for at ind­føre endnu flere restriktioner på de eksisterende pladser,« lyder det fra Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM i pressemeddelelse.

»Restrikti­onerne viser jo netop, at behovet er der, og kommunerne kan pas­sende bruge indtægterne fra par­kering til for eksempel at bygge p-huse og i det hele taget gøre parkerings­forholdene bedre i stedet for vær­re,« slår han fast.

Alt i alt har landets kommuner opkrævet 885 millioner kroner for parkering i 2020.

Heraf kommer 670 millioner fra betalingsparkering, mens de resterende 215 millioner kommer fra parkeringsbøder.

Københavns Kommune beholder dog ikke alle pengene fra de betalte parkeringsafgifter, da halvdelen af indtægten går til Rigspolitiet.

En parkeringsbøde i København koster 510 kroner. Bøden bliver fordoblet til 1.020 kroner, hvis den sker på en handicapplads.

B.T. har tidligere skrevet om, at en stor del af parkeringsafgifterne bliver udskrevet til biler på udenlandske nummerplader.