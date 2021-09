For nylig fik de københavnske kommunalpolitikere lidt af et tilbud.

De fik nemlig mulighed for at tale »direkte til Københavns vælgere på Københavns største bymedie.«

Det gjorde de på mediet Migogkbh, hvor politikerne for mellem 4.495 og 11.995 kroner kunne købe sig adgang til forsiden eller få en artikel i mediet.

Det skriver fagbladet Journalisten.

For eksempel bød en 'Valgkampagne Guld'- og en 'valgkampagne Sølv'-pakke på muligheden for at få en »artikel om dig og valgprogram i vores valgsektion« og »2x24 timers take-over på forsiden af Migogkbh.«

Og det har vakt undren hos flere. Derfor har mediet nu trukket en del af tilbuddet tilbage.

»Vi har pillet den sponsorerede artikel i guld og sølv-pakken ud. Der er øjensynligt nogen, der har misforstået, hvad det indebærer,« forklarer kommerciel direktør, Peter Sindahl, til Journalisten.

Ifølge den kommercielle direktør, så var tilbuddet aldrig tænkt sådan, at mediets journalister skulle producere indhold om kommunalvalgskandidaterne for betaling.

Tværtimod var ideen, at politikerne selv skulle producere en annonceartikel, der vil blive markeret som 'sponsoreret indhold,' forklarer han.