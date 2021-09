Partierne i Københavns Borgerrepræsentation – undtagen Konservative – er her til eftermiddag blevet enige om Københavns Kommunes budget for 2022.

Kernevelfærd til byens børn, sårbare og ældre, klimaindsatser og flere idrætsfaciliteter er blandt hjørnestene i aftalen

Det skriver Københavns Kommunes Økonomiafdeling i en pressemeddelelse.

Aftalen sikrer et trecifret millionbeløb til de københavnske folkeskoler, flere uddannede pædagoger og til en styrket ledelse i byens vuggestuer og børnehaver.

Københavns herberger, botilbud og det opsøgende gadearbejde får også en såkaldt »saltvandsindsprøjtning.«

Og så er partierne fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti er blevet enige om, at afsætte midler til, at beboere på byens plejehjem frem over kan blive mødt af det samme faste team af plejere.

200 millioner kroner er afsat til at styrke den pædagogiske indsats og ansætte flere hænder på byens botilbud, og over de kommende fire år har partierne afsat en pulje på 300 millioner kroner, der skal sikre rekruttering af socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Derudover lægger aftalen op til, at der skal spares 24.000 tons CO2.

Det skal blandt andet ske ved at biler på flere strækninger i byen skal sænke hastigheden med 10 kilometer i timen, og ved at 5.000 parkeringspladser transformeres til 4.100 elbilspladser og 900 pladser til delebiler.

Samtidigt udvides parkeringszonerne, så byens pendlere fremover ikke kan parkere bilen kvit og frit i udkanten af byen.

Med aftalen investerer partierne også en kvart million kroner i idræt. De skal blandt andet bruges på flere kunstgræsbaner rundt om i byen.

Slutteligt afsætter partierne et »historisk højt beløb« til at sikre forholdene for fodgængere og cyklister, og samtidigt kan beboerne i Københavns Kommune se frem til, at se flere støjvagter og natteværter i bybilledet.