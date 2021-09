Det er efterhånden almen viden, at ældre borgere er i størst risiko for at blive syge, indlagt og dø af coronavirus.

Med det i baghovedet kan de nyeste tal fra Region Hovedstaden få dig til at klø dig i nakken. Næsten en tredjedel, 32 procent, af de indlagte i regionen er nemlig under 40 år. Den aldersgruppe, der er hårdest ramt, er gruppen mellem 30 og 40 år, hvor 23 personer er indlagt.

Tallene er opgjort for perioden 1. – 6. September, og der kan derfor være enkelte ændringer i tallene.

22,5 procent af de indlagte er 70 år eller ældre. I alt har 111 personer indlagt med coronavirus i perioden, heraf syv på intensivafdelingen.

De indlagte er indlagt i kortere tid end tidligere. Foto: Region Hovedstaden. Vis mere De indlagte er indlagt i kortere tid end tidligere. Foto: Region Hovedstaden.

På trods af, at der stadig er personer med corona indlagte i Region Hovedstaden, kan man dog glæde sig over, at medianindlæggelsestiden, altså længden på perioden for den typiske indlæggelse i regionen, har bevæget sig ned af gennem hele pandemien.

I sommeren 2020 var medianindlæggelsestiden helt oppe og ramme 10 – 12 dage, i janur 2021 lå den på cirka selv til syv dage, og de seneste mange uger har den ligget på under to dage, de sidste to uger har den dog taget en lille stigning igen.

Fra fredag 10. september betegnes coronavirus ikke længere som en samfundskritisk sygdom i Danmark.