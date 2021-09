Kridt danseskoene! Aalborgenserne melder klar til at danse og bunde kolde fadøl igen.

I godt og vel halvandet år har der været væsentligt mindre gang i den i Jomfru Ane Gade, men den 1. september blev stort set alle restrektioner ophævet, og dermed er det også muligt at tage en sving om i Gaden – og det er noget, aalborgenserne har i sinde at gøre.

Allerede fra ved 21-tiden meldes der om kø for at komme ind mange steder i Gaden, og flere steder har anbefalet, at man bestiller bord på forhånd, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at få en sving om i løbet af de kommende dage.

SLUT MED CORONARESTRIKTIONER Da klokken passerede 00:01 i nat, kunne diskoter og natklubber åbne igen, efter at have været lukket siden marts 2020, hvor landet blev lukket ned. Dog skal du fortsat huske coronapasset indtil 10. september, hvor de sidste restrektioner forsvinder. Du kan nu danse på bordene og drikke kolde fadøl til klokken 05:00 fremfor klokken 02:00, som ellers har været en realitet under corona. Forsamlingsforbuddt på 500 personer indendørs såvel som udendørs er også afskaffet.

På Zwei Grose Bierbar regner de med, at de går en vild aften i møde.

»Vi tror, det stikker helt af senere – særligt fordi der også har været studiestart i dag. Vi håber bare, at folk husker, at vi først lukker klokken 5, så de kan blive hængende længe.«

Onsdag var nemlig også studiestart for mange.

»Vi er lige startet studie, og det gør alt for sammenholdet, at vi igen kan være tætte. Det gør, at man bedre kan koncentrere sig om relationerne til ens medstuderende uden at skulle at være bekymret. Altså bare være i nuet. Det er smukt at igen se folk sammen på denne måde,« lyder det fra Amalie Schøning, som B.T. har fanget i Jomfru Ane Gade.

Heldigvis har aalborgenserne ikke glemt, hvordan man danser!