Den stigende smitte med coronavirus har sat store dele af dagtilbudsområdet i Københavns Kommune under massivt pres.

Knap en fjerdedel af landets største kommunes daginstitutioner kæmper aktuelt med et meget højt sygefravær blandt personalet på grund af coronavirus.

Det viser en ny opgørelse over belastningsgraden på dagtilbudsområdet, som B.T. har indhentet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.

»Da vikarbureauerne også er ramt af mangel på personale og højt sygefravær, er det ikke altid muligt at få de vikarer, der er behov for. Den ekstraordinære situation betyder, at der er institutioner, som bliver hårdt presset på driften,« siger Nicolai Kragh Petersen, der er ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, i en skriftlig kommentar til B.T.

I 17 procent af daginstitutionerne ligger det coronarelaterede sygefravær blandt medarbejderne på mellem 15 og 30 procent.

For syv procent af kommunens daginstitutioner ligger sygefraværet dog på mere end 30 procent.

Som konsekvens har kommunen arrangeret et nødberedskab med administrativt personale fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har meldt sig frivilligt og i nødstilfælde kan sendes ud til daginstitutioner, hvis de ikke kan skaffe personale på andre måder.

Beredskabet kom på plads i slutningen af sidste uge, men der har endnu ikke været behov for at tage det i brug, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen til B.T.

Andelen af smittede medarbejdere i kommunale dagtilbud Nedenfor ses belastningsgraden i de københavnske dagtilbud: I 42 procent af dagtilbuddene er sygefraværet blandt medarbejderne på 0 til 5 procent. I 34 procent af dagtilbuddene er sygefraværet blandt medarbejderne på 5 til 15 procent. I 17 procent af dagtilbuddene er sygefraværet blandt medarbejderne på 15 til 30 procent. I 7 procent af dagtilbuddene er sygefraværet blandt medarbejderne på over 30 procent.

Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, opgørelse fra 24. januar

»Der bliver trukket hårde veksler på vores raske personale lige nu. De yder en kæmpe indsats under vanskelige vilkår,« siger Nicolai Kragh Petersen.

Den seneste uge har 30.634 københavnere fået konstateret covid-19, og kommunens incidenstal ligger tirsdag på 4.735 smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

»Som lovgivningen er lige nu, gælder pasningsgarantien stadig, og derfor skal vi tilbyde forældrene pasning af deres børn. Det kan dog i nogle tilfælde betyde, at for eksempel stuer slås sammen, at der ikke er kendte voksne på stuen, eller at pasningen foregår i andre lokaler i uvante omgivelser,« siger ressourcedirektør Nicolai Kragh Petersen.

I dagtilbudsloven er der mulighed for at give en økonomisk straf til kommuner, der ikke lever op til pasningsgarantien.

Ikke desto mindre udsendte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fredag i sidste uge et brev til alle landets kommuner, hvori hun kraftigt opfordrer kommunerne til at bruge det, der i loven om dagtilbud kaldes for en »nødbremse«.

Ifølge ministeren er det nu i orden at lukke en børnehave eller vuggestue midlertidigt, hvis man er helt lagt ned af sygefravær, og der ikke kan findes vikarer, og det vil være uforsvarligt at holde åbent.

»Det er ministeriets vurdering, at en helt ekstraordinær situation kan være, hvis der på grund af covid-19 for eksempel er så mange sygemeldte personaler en morgen, at det vil være uforsvarligt at modtage børn som sædvanligt, og hvor kommunen har afsøgt alle muligheder for at skaffe ekstra arbejdskraft. I en sådan situation kan det være umuligt for kommunen at efterleve pasningsgarantien,« lyder det i brevet fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ministeren gør det samtidig klart, at Børne- og Undervisningsministeriet ikke kommer til at føre sager mod kommuner, der gør brug af »nødbremsen«.

Børne- og Undervisningsministeriet kommer ikke til at føre sager mod kommuner, der lukker en børnehave eller vuggestue midlertidigt, hvis den er helt lagt ned af sygefravær blandt personalet. Det slog børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fast forleden. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Nicolai Kragh Petersen oplyser til B.T., at kommunens institutioner skal bede om hjælp, hvis de har behov for det.

I første omgang kan de række ud til naboinstitutionerne i deres klynge, hvor de måske kan udlåne nogle af deres medarbejdere.

»Hvis klyngen ikke kan hjælpe på grund af højt sygefravær, kan den enkelte klynge få hjælp hos områdechefen, der midlertidigt kan sende nogle af områdets støttepædagoger og pædagogiske konsulenter ud til en institution med akut behov for hjælp,« siger Nicolai Kragh Petersen.

Til trods for at næsten én ud af 20 københavnere aktuelt er smittet med covid-19, ligger Københavns Kommune dog placeret helt nede på en 38.-plads på listen over kommuner med mest smitte pr. 100.000 indbyggere.

Statistisk set har lidt over 35 procent af Københavns Kommunes cirka 641.000 indbyggere været smittet med coronavirus, siden man begyndte at registrere virussen i Danmark 27. januar 2020.

De fem kommuner, der aktuelt er hårdest ramt af smitte med coronavirus, er Vallensbæk, Hvidovre, Høje-Taastrup, Greve og Rødovre.