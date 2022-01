»Det er det rene spild det her.«

Sådan lyder kritikken fra en af Venstres mest fremtrædende profiler på Københavns Rådhus.

V-gruppeformand Jens-Kristian Lütkens kritik er møntet på de mere end syv millioner kroner, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har brugt på cirka 50 sundhedskampagner gennem de sidste to valgperioder.

Som B.T. forleden kunne fortælle, sår en af landets førende adfærdsforskere tvivl om effekten af mange milliondyre oplysningskampagner, som forvaltningen står bag. 15 af dem har kostet mere end 200.000 kroner, mens den dyreste løber op i næsten 800.000 kroner.

Se listen: Her er seks af de allerdyreste sundhedskampagner ‘Hej nabo’

En kampagne fra 2020 om ensomhed målrettet beboere på Nørrebro.

Formål: At få beboere til at opsøge deres naboer og dyrke nabofællesskaber for at forebygge ensomhed. Virkemidler: SoMe, fire film, byrumsplakater, website og en butikspakke.

Samlet budget: 400.000 kr. 'Ren luft redder liv'

En kampagne fra 2020 om luftforurening målrettet københavnere over 18 år.

Formål: At gøre opmærksom på de sundhedsskadelige konsekvenser af luftforurening.

Virkemidler: Byrumsplakater, grafiske film, SoMe, website og quiz

Samlet budget: 499.775 kr. ‘Røgfri rygepause’:

En rygestopkampagne fra 2019 målrettet rygere over 18 år.

Formål: At motivere til rygestop ved at starte med en rygepause.

Virkemidler: Byrumsplakater, SoMe, digital annoncering, postkort til læger m.m., website og spil på mobil.

Samlet budget: 349.000 kr. ‘Nøgenbilleder – Nyd dem alene’

En kampagne fra 2019 om billeddeling møntet på unge mellem 15 og 25 år.

Formål: At færre deler nøgenbilleder og at gøre op med »medløberkulturen«.

Virkemidler: Memes, GIF, SoMe og film

Samlet budget: 275.166 kr. ‘Spiller din sæd?’

En fertilietskampagne fra 2018 målrettet mænd i alderen 25-45 år og sekundært kvinder.

Formål: At gøre mænd opmærksomme på, at deres fertilitet daler med alderen, og få par til at overveje, om de skal i gang med familieplanlægning.

Virkemidler: Byrumsplakater, SoMe, digital annoncering, busbannere, biografannoncering, kampagnesite og trykt materiale.

Samlet budget: 296.571 kr. ‘Kære cigaret jeg slår op’

En rygestopkampagne fra 2014, som informerede om kommunens rygestoptilbud.

Virkemidler: SoMe, annoncer Iokalavis, busreklame, infoskærme i Borgerservice, flyers og Google Adwords.

Samlet budget: 797.200 kroner. Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltniningen i Københavns Kommune

»Det forarger mig, at man prioriterer skatteydernes penge på denne her måde. Det er Københavns Kommune, når det er allerværst. Flertallet af landets kommuner laver ikke kampagner i det her omfang. Så jeg kan godt forstå, hvis man som borger undrer sig,« siger Jens-Kristian Lütken.

Jens-Kristian Lütken mener, at forvaltningen i stedet burde overlade ansvaret til Sundhedsstyrelsen, der er landets førende sundhedsmyndighed og har et betydelig større budget til at søsætte sundhedskampagner.

»Det undrer mig, at man i Københavns Kommune tror, man kan gøre det bedre end staten. Jeg ser løbende de her kampagner i bybilledet, men må bare sige, jeg hurtigt glemmer dem igen,« siger Jens-Kristian Lütken.

Synes du, det er fornuftigt, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bruger millioner af skattebetalte kroner på sundhedskampagner?

»Jeg synes, at de partier, der gerne vil have alle de her kampagner, skal tage noget større ansvar for skatteydernes penge i stedet for at smide en kampagne på, hver gang man har en indsats inden for et bestemt område,« siger Jens-Kristian Lütken.

Enhedslistens Knud Holt Nielsen, der er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, er også skeptisk.

»Hvis indsatserne virker, er pengene ikke et problem for en kommune med et samlet budget på 55 milliarder kroner. Men forstå mig ret. Jeg synes, det er et problem, hvis vi laver indsatser, som ingen effekt har og heller ikke rammer målgruppen,« siger Knud Holt Nielsen til B.T. og fortsætter:

»Jeg er skeptisk over for denne her tendens med, at man fører sådan nogle offentlighedskampagner, hvor man råber ud i gaderne i stedet for at tage det nære og lange, seje træk.«

Kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune Det fremgår på Københavns Kommunes hjemmeside, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beskæftiger omkring ti kommunikationsmedarbejdere målt på årsværk. Det er lidt lavere end gennemsnittet af antal kommunikationsmedarbedjere på tværs af kommunens syv fagforvaltninger. Gennemsnittet ligger på 13 kommunikationsmedarbedjere pr. forvaltning målt på årsværk, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen beskæftiger flest med i alt 19,6 kommunkationsmedarbejdere.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) går i rette med kritikken.

»Det er vigtigt, at københavnerne kender de sundhedstilbud, vi har, og dem fortæller vi blandt andet om via kampagner. De er blot et enkelt element i vores indsats og kan handle om alt fra unges mentale sundhed til børns skærmvaner, seksuel sundhed eller kræft. Jeg er ikke i tvivl om, at kampagnerne er med til at løfte vores vigtige opgave med at hjælpe københavnerne til at få så sunde og så gode liv som muligt,« siger hun i en skrifltig kommentar til B.T. og fortsætter:

»Når det er sagt, så klinger det en anelse hult, at Venstre og Enhedslisten, som begge har borgmesterposter på områder, hvor der laves masser af kampagner, står og kritiserer, at vi laver sundhedskampagner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,« siger Sisse Marie Welling.