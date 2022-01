Lige efter frokost tirsdag indtager en kendt dansk kok anklagebænken i en af Københavns Byrets mange retssale.

Kokken er tiltalt for en februaraften for godt et år siden at have udøvet vold mod en taxachauffør.

For flere gange med knyttet hånd at have slået taxachaufføren i hovedet, så han endte med at miste en tandprotese.

Normalt ligger strafferammen for vold på alt fra bøde til op til tre års fængsel.

Men kokken er ikke alene tiltalt efter paragraffen om vold. Anklageskriftet, som B.T. har fået i hænde, nævner også en særlig paragraf, der omhandler personer, der på grund af deres arbejde er særligt udsatte for vold.

Det kan være privat sundhedspersonale og ansatte på døgnåbne tankstationer – samt altså taxachauffører.

Hvis domsmandsretten finder, at kokken er skyldig, kan straffen på grund af den særlige paragraf blive forhøjet med op til det halve.

Hvilken straf anklagemyndigheden agter at gå efter, er forud for sagen uvist. Sikkert er det dog ifølge det ganske korte anklageskrift, at anklageren helst ser kokken idømt fængselsstraf.

Til B.T. lyder det fra kokkens forsvarer, at hans klient nægter til skyldig i tiltalen.