Som forælder bør man måske overveje at smøre en madpakke, næste gang man tager ungerne med i Leos Legeland.

For dem, der ikke ved, hvad Leos Legeland er, så er det angiveligt Nordens største og mest besøgte legelandskæde.

Det skriver virksomheden på sin hjemmeside, hvor den også bryster sig af at opleve fremgang på grund af et »stærkt koncept med leg, sjov og bevægelse for hele familien med sikkerhed, renlighed og service i centrum«.

Dog mener fødevaremyndighederne, at der trænger til at blive strammet op på både rengøringen og fødevaresikkerheden i Leos Legeland i Ishøj.

Man skal stoppe, mens legen er god. Det måtte Leos Legeland i Ishøj sande, da legelandet for nylig fik besøg af Fødevarestyrelsen, som kvitterede med en sur smiley og bøde for en række overtrædelser af fødevareloven. Foto: Google Street View Vis mere Man skal stoppe, mens legen er god. Det måtte Leos Legeland i Ishøj sande, da legelandet for nylig fik besøg af Fødevarestyrelsen, som kvitterede med en sur smiley og bøde for en række overtrædelser af fødevareloven. Foto: Google Street View

Legelandet fik tidligere på måneden besøg af Fødevarestyrelsen, der gjorde en række opsigtsvækkende fund af den uappetitlige slags.

Særligt ét forhold var så grelt, at det udløste en sur smiley og bøde på 10.000 kroner. Hvad det helt præcis var, vender vi tilbage til senere i artiklen.

Først skal det handle om rengøringen - eller mangel på samme.

Fødevarestyrelsen måtte nemlig indskærpe over for Leos Legeland, at lokaler, hvor der findes fødevarer samt udstyr og inventar, skal holdes rene.

Styrelsen konstaterede, at der flere steder i virksomheden var mangelfuldt rengjort – for nu at sige det pænt.

Korte fakta om Leos Legeland Leos Legeland er Nordens største og mest besøgte legelandskæde, skriver selskabet på sin hjemmeside. Her kan du læse mere om virksomheden: Omsætning 2019: 630 mio. kr.



Markeder 2019: Sverige (27), Norge (9), Danmark (5), Finland (7) og Tyskland (1)



Legeland i Danmark: Herlev, Ishøj, Aarhus, Odense og Aalborg



Legeland i Norden 2019: 49 stk.



Ansatte: Cirka 1800



Grundlæggere: Joakim Gunler og Jonas Rönnqvist



Grundlagt: 2006



Hovedsæde: Luleå, Sverige

Kilde: Leoslegeland.dk

»Gulvrist fremstår med sort snavs og indtørrede pommes frites. Håndvasken er snavset, og dørkarm har brunlig snavs,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

»Under inventar er der ligeledes sort snavs og ligger indtørrede pommes frites. På flere gummilister er der sort snavs, og hylder i flere køleskabe er snavsede,« står der yderligere i rapporten.

Det var tale om et ekstra kontrolbesøg som følge af en indskærpelse – det samme som en advarsel – fra et tidligere kontrolbesøg i sommer.

Det ekstra kontrolbesøg tog blot 55 minutter, men til gengæld blev der undervejs konstateret adskillige overtrædelser af fødevarelovgivningen.

»På lager er der en stor vandpyt på gulvet, og flere kummefrysere, som står på lageret, er snavsede, og skraldespandsstativ er snavset. Der er taget billeder af forholdet,« skriver Fødevarestyrelsen.

Virksomheden havde – ifølge kontrolrapporten – ingen bemærkninger til den mangelfulde rengøring. Forholdet udløste en ny indskærpelse med yderligere to opfølgende, gebyrbelagte kontrolbesøg.

Det skulle dog vise sig at blive endnu værre for Leos Legeland.

Fødevarestyrelsen konstaterede nemlig, at også virksomhedens egenkontrol var en værre rodebutik.

For dem, der ikke ved, hvad egenkontrol er, så er det et lovpligtigt system, som alle fødevarevirkomheder skal implementere for løbende at sikre, at de fødevareprodukter, de sælger, er i orden, så lovgivningen bliver overholdt, og produkterne ikke er sundhedsskadelige.

​​​​I fødevarevirksomheder skal der for eksempel holdes øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevarer, og personalets hygiejne skal være i orden. Det er den enkelte virksomheds ansvar, at disse ting er i orden, og at fødevarelovgivningen overholdes. Men det havde Leos Legeland i Ishøj store problemer med, og Fødevarestyrelsen kvitterede derfor med den sure smiley og bøden på de 10.000 kroner som straf.

»Følgende er konstateret: Siden august 2021 er der kun dokumenteret enkelte dage i egenkontroldokumentationen. Frekvensen er én gang om ugen. Kun opbevaringsdokumentationen er foretaget 3. november 2021. Der mangler varemodtagelsesdokuntation og opvarmningsdokumentationen. Den 14. september 2021 er der dokumenteret varemodtagelse, køleopbevaring og opvarmning. De resterende dage er der ingen dokumentationer foretaget.« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Her fremgår det yderligere, at forholdet omkring egenkontrollen blev indskærpet over for Leos Legeland så sent som 30. juli i år.

Leos Legeland havde da heller ingen bemærkninger til, hvorfor deres dokumentation af egenkontrollen var hullet som en ost.

B.T. har modtaget en skriftlig kommentar fra Leo Legelands hovedsæde i Sverige. Her erkender marketingschef Anders Forssten, at det ikke ser for godt ud.

»Det er naturligvis ikke godt, men disse problemer er nu blevet afhjulpet gennem uddannelse og ekstra interne kontroller. Vi har også foretaget ekstra rengøring for at sikre, at legepladsen lever op til alle krav. Leos opfylder nu alle rutiner, og du kan føle dig tryg ved at bestille mad hos os,« siger Anders Forssten til B.T.

Leos Legeland i Ishøj er et af de i alt fem af kædens legeland i Danmark. De fire andre ligger i henholdsvis Herlev, Aarhus, Odense og Aalborg.

På Leos Legelands hjemmeside kan man læse, at selskabet er inde i en ekspanderende fase og forventer at åbne seks-ti nye legelande om året. Målet er 100 legelande i 2025.