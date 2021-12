Du kan støde på det flere steder i din hverdag. I pizzabakker, kassebonen eller i konservesdåserne til dine flåede tomater, sodavand eller kokosmælk.

Det hedder bisphenol A (BPA) og lyder måske langhåret - men der er faktisk rigtig god grund til at være mere opmærksom på det.

Man har længe været klar over, at det er et særligt problematisk stof, fordi det skader fertiliteten og er hormonforstyrrende, men nu er der ny viden, som får Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) til at skride markant ind.

Nye studier har nemlig vist, at BPA påvirker immunforsvaret i en negativ retning.

Hvis det står til EFSA, skal der være en markant lavere grænse for, hvor meget der må indtages af stoffet.

Faktisk vil de have, at grænsen skal være ikke mindre end 100.000 gange lavere end den hidtidige grænse fra 2015. Mere specifikt skal den være på 0,04 nanogram per kilo kropsvægt per uge.

I sutteflasker, drikkekopper og andre produkter, der er rettet specifikt mod børn, er stoffet allerede forbudt grundet dets sundhedsskadelige effekter. Af samme årsag er det også på EUs kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

Den videnskabelige vurdering, der er årsagen til forslaget om en ny grænseværdi, er sendt i høring og har svarfrist 8. februar 2022.