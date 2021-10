Tenax Sild tilbagekalder i øjeblikket et parti 'Princip Karrysild', som er blevet solgt i dagligvarebutikker over hele landet.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Tilbagekaldelsen skyldes, at der er blevet fundet glas i varens indhold, og grundet risikoen for glas er produktet ikke egnet til at spise.

Glas kan forårsage skader på tænder, i mundhule og svælg ved indtagelse.

Fakta om det tilbagekaldte produkt:

Navn: Princip Karrysild

Bedst før: 16.06.2022.

EAN-stregkode: 5701263908144

Karrysildene er blevet solgt i dagligvarebutikkerne Føtex og Bilka.

Har du købt Princip Karrysild, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du kasserer glasset eller leverer det tilbage til butikken, hvor det er købt.