Arne Mikkelsen har mistet tålmodigheden.

»Grundlæggende, så mener jeg, at den ikke skal være der,« siger han.

SF-politikeren er medlem af kommunalbestyrelsen i Odsherred Kommune, og ifølge TV 2 Øst vil han nu have fjernet fabrikken Waste Plastic Upcycling fra den lille by Egebjerg, hvor den ligger både tæt på beboelse og en skole.

Kravet kommer, efter at der – for anden gang i virksomhedens kun korte levetid – i fredags var både brand og eksplosion på adressen.

Brandvæsen var i gang hos Waste Plastic Upcycling fra allerede tidligt fredag morgen til langt ud på eftermiddagen, og perioden blev indbyggere i området af Midt- og Vestsjællands Politi opfordret til at blive indendøre på grund af den voldsomme røgudvikling. Se video øverst i artiklen

»Beboere opfordres til at lukke døre og vinduer, sluk – hvis muligt – for ventilation og undlad ophold udendørs i områder med røg. Ved eventuelt ubehag/røgforgiftning kontakt sundhedsfagligt personale,« lød det eksempelvis.

I august sidste år skete noget lignende, kort efter at fabrikken var startet op.

SFs Arne Mikkelsen: »De har bevist, at de ikke kan styre sikkerheden. Det her er anden gang, der er et meget stort brud,« siger han of forklarer videre, at indbyggerne i Egebjerg er urolige.

Borgmester Thomas Adelskov (S) påpeger dog over for TV 2 Øst, at man fra politisk side ikke kan lukke fabrikken.

Ledelsen fra Waste Plastic Upcycling ønsker ikke at udtale sig om fredagens brand, men i forbindelse med branden sidste år lød det:

»Vi ser meget alvorligt på denne sag og vi har i sagens natur omgående indført procedurer, der sikrer at dette på ingen måde kan gentage sig i fremtiden. Vi har netop produceret upåklageligt i 14 dage uden en eneste uregelmæssighed, og så opstår en sådan situation i forbindelse med en servicesituation, det er vi utrolig kede af,« sagde direktør Niels Bagge til SN.dk.

Waste Plastic Upcycling har for nyligt meldt ud, at man åbner tre nye fabrikker i Danmark. I Fårevejle, Nakskov og Esbjerg.