Det var lovligt, da der under en demonstration i København i november blev opfordret til islamisk jihad. Det kan ikke straffes som en opfordring til terror.

Det fastslår justitsminister Peter Hummelgaard torsdag formiddag på et åbent samråd i Folketinget.

»Det er Københavns Politis vurdering, at udtalelserne ikke er strafbare,« siger ministeren.

Opfordringen til jihad kom blandt andet under en demonstration med den islamiske gruppe Hizb ut-Tahrir, kort tid efter terrororganisationen Hamas' angreb på Israel og Israels efterfølgende bombardement af Gaza.

»Palæstina er besat, det skal løses med jihad,« lød kampråbet under demonstrationen.

Der opstod efterfølgende diskussion om, hvor vidt kampråbet var en strafbar terroropfordring eller billigelse af terror.

Umiddelbart afviste Københavns Politi – efter at have googlet betydningen af ordet 'jihad' – at kampråbet var strafbart, men få dage efter sagde politiet så, at det var noget, politiet fortsat undersøgte og havde sat jurister til kigge på.

Nu lukker justitsministeren diskussionen. I hvert fald juridisk. Politiets konklusion er, at kampråbet ikke var strafbart. Og den konklusion udfordrer ministeren ikke.

»Jeg har det personlige synspunkt, at det er afskyeligt, men det er ikke ensbetydende med, at det er strafbart i straffelovens forstand. Vi har en udstrakt ytringsfrihed,« sagde Peter Hummelgaard på dagens samråd.

Dansk Folkepartis folketingsmedlem Mikkel Bjørn spurgte ministeren, hvilket grundlag politiet har foretaget vurderingen på.

»Er det stadig bare en Google-søgning? Har man inddraget eksperter?« spurgte Mikkel Bjørn.

Ministeren vidste det ikke, men sagde, at Mikkel Bjørn kan spørge Rigsadvokaten og rigspolitichefen på et møde senere torsdag.

Ordet 'jihad' er – som B.T. tidligere har beskrevet – tvetydigt og kan betyde mange forskellige ting: Det kan både betyde væbnet, fysisk kamp, men også at man stræber for Guds sag på andre måder, for eksempel ved at deltage i debatter og donere penge til nødhjælp.

Justitsminister Peter Hummelgaard kom på samrådet torsdag med sin egen fortolkning af kampråbet:

»Jeg tolker også ind i det, at der fra demonstrationen bliver råbt 'alle mand til kamp', som jeg har lært udtrykket 'jihad' at kende fra almindelige populærmedier,« sagde han.

Han blev efterfølgende spurgt, om han selv – uanset hvad loven siger – ser det som en opfordring til terror, men Hummelgaard afviste at svare direkte på det:

»Jeg blander mig ikke i politiets faglige vurderinger i konkrete situationer,« sagde han blandt andet.

I alt fire personer er i øjeblikket tiltalt for billigelse af terror i forbindelse med konflikten mellem Palæstina og Israel, som B.T. har beskrevet.

En af dem er en influencer ved navn Ahmad Elchaabi, der efter Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober sagde følgende i en video på sociale medier:

»Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske engang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, der er ikke helt dumt.«

Justitsminister Peter Hummelgaard tog meget konkret og direkte stilling til sagen på torsdagens samråd:

»Hvis domfældelsen skulle ende med frifindelse, så mener jeg da, at det vil fordre betænksomhed i forhold til, om bestemmelsen er skrevet rigtigt,« sagde ministeren.

Ahmad Elchaabi afviser, at han bifalder drab på uskyldige, og betvivler alvoren af Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

»Jeg hylder drabene på børnemorderne, undertrykkerne, zionisterne. Jeg tror ikke på, hvad jeg hører, men hvad jeg ser,« har han blandt andet sagt til B.T.

