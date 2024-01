Kirkeminister Morten Dahlin (V) går til angreb på Det Islamiske Trossamfund i Danmark efter en prædiken, hvor der bliver opfordret til jihad.

»Jeg har ingen respekt for mennesker, der lever trygge og frie liv i Danmark, mens de råber på jihad og hellig krig,« siger kirkeministeren til B.T.

»Den slags religiøs ekstremisme hører simpelthen ikke hjemme her i landet.«

Prædikenen blev holdt af gæstetaler i Det Islamiske Trossamfund Niels Mikkelsen.

Også Danmarksdemokraternes partileder, Inger Støjberg, har på Facebook været ude efter ham:

»Det skal konsekvent overvåges, hvad der bliver sagt i moskeerne, så det ikke er ved tilfældigheder, at det bliver opdaget, hvad der reelt foregår,« skriver Støjberg på Facebook.

'Politianmeld mig bare'

Manden bag den omtalte prædiken, Niels Mikkelsen, mener ikke, at han har sagt noget kontroversielt. Han billiger ikke terror, og ordet 'jihad' kan betyde mange forskellige ting, forklarer han:

»Det her med terrorbilligelse er bare noget vrøvl, som man ønsker at smide efter enhver, der taler imod den uretfærdighed, som Israel udfører.«

»Den fysiske jihad, jeg nævnte i talen, er, at de besatte palæstinensere forsvarer sig selv. Hvilket er tilladt ifølge international lov. Så politianmeld du mig bare for dette,« siger Niels Mikkelsen henvendt til ministeren.

'Som en kat om den varme grød'

Niels Mikkelsen holdt sin prædiken den 20. oktober 2023.

Det var få dage efter den palæstinensiske terrororganisation Hamas' voldsomme angreb på Israel den 7. oktober, som fik Israel til at indlede det massive bombardement af Gaza-striben, som har dræbt mange civile palæstinensere.

I prædikenen hos Det Islamiske Trossamfund opfordrer Niels Mikkelsen som sagt til jihad, og han siger også, at Islam kommer før »international ret« og »menneskeskabte regler«:

»Der er nogle, der kalder til jihad. Der er nogle, der kalder til jihad på online medier. Og der er nogle, der kalder til, at vi skal give almisser. Og alle de her ting har deres ret,« lyder det blandt andet fra Niels Mikkelsen i prædikenen.

Professor og islamforsker fra Københavns Universitet Thomas Hoffmann har hørt hele prædikenen. Han mener, at prædikenen er »bekymrende«, selvom man efter hans vurdering ikke kan kalde den terrorbilligelse:

»Niels Mikkelsen går som den juridiske kat om den varme grød. Og den varme grød er selvfølgelig terrorbilligelse,« siger Hoffmann og fortsætter:

»Han ved godt, at jihad kan være fysisk og væbnet jihad, men jihad er et ekstremt mangetydigt begreb. Det kan også bare betyde åndeligt jihad, en intellektuel kamp og penge til nødhjælp. Og det er derfor, at det er sådan et effektivt begreb og juridisk uhåndterligt.«

'Der er så mange løgne'

Niels Mikkelsen afviser, at han forsøger at sige noget mellem linjerne:

»Jeg tænkte over, hvordan jeg sagde tingene i talen, men det er ikke, fordi der er noget, jeg skjuler. Jeg siger, præcis det, jeg mener.«

Han forklarer, at jihad betyder, at man »stræber for Guds sag«, og at man kan gøre det på mange forskellige måder:

»Der er ingen tvivl om, at det er fysisk for dem, der er i det og er besat. De har ikke kun ret, men også pligt til at forsvare sig selv. Men for os andre muslimer, der ikke er i det, så er vores pligt ikke den fysiske jihad, men at vi deltager i debatter og forsøger at ændre narrativet og boykotter,« siger Niels Mikkelsen.

Var Hamas' angreb på Israel den 7. oktober jihad?



»Jeg støtter uden tvivl det palæstinensiske folk til at forsvare sig selv, og det er jihad. Men det konkrete tilfælde med Hamas vil jeg undlade at kommentere på, fordi der er så mange løgne, og jeg ved ikke, præcis hvem der har gjort hvad.«

Hvad med dem, som angreb en musikfestival? Var det jihad?

»Det er ikke jihad at dræbe civile, hvis man ved, det er civile.«

Og var folk til musikfestivalen i dine øjne civile?

»Kvinder, der ikke kæmper, og børn er ifølge Islam altid civile. Voksne mandlige bosættere og besættere er som udgangspunkt ikke civile, men det betyder ikke, at det er tilladt at dræbe dem. De skal have chancen for at overgive sig. Og hvis man har sådan en musikfestival, hvor man ikke ved, præcis hvem folk er, så mener jeg ikke, at man islamisk set bare må angribe tilfældige.«

Venstres kirkeminister, Morten Dahlin. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Venstres kirkeminister, Morten Dahlin. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ministeren: Politianmeld ved mistanke

Niels Mikkelsens forklaring rykker ikke ved kirkeminister Morten Dahlins holdning:

»I Danmark er det domstolene, som afgør, om den konkrete udtalelse er strafbar, men jeg vil gerne principielt slå fast, så det ikke er til at misforstå, at enhver opfordring til jihad er helt uacceptabel,« skriver Dahlin til B.T. og afslutter med at opfordre folk til at politianmelde mistanker om terrorbilligelse.

Niels Mikkelsen er forarget:

»Det er grotesk, at vi har en kirkeminister, der tror, at han kan definere for en muslim, hvad denne mener med islamiske ord,« siger han.