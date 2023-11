»Palæstina er besat, det skal løses med jihad.«

Ordene er blevet råbt i Københavns gader uge efter uge under propalæstinensiske demonstrationer, der ofte, hvis ikke altid, er ledt an af den islamiske gruppe Hizb ut-Tahrir.

Nu undersøger jurister i Københavns Politi, om det måske er strafbart. Det fortæller vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard fredag aften til B.T. under endnu en Hizb ut-Tahrir-demonstration.

Når der bliver råbt, at 'det skal løses med jihad', ser I det så som tilskyndelse til terror?

»Vi kigger i hvert fald på, om det kunne være en tilskyndelse til terror eller en opfordring eller en billigelse af terror, ja.«

»Det er noget, vores jurister kigger på.«

Københavns Politi var fredag aften massivt til stede, da Hizb ut-Tahrir endnu en gang demonstrerede for det palæstinensiske folk.

Gruppen har holdt flere af den slags demonstrationer i København gennem den seneste måned, efter et palæstinensisk terrorangreb på Israel den 7. oktober fik konflikten mellem Israel og Hamas til at blusse op på ny.

I den anledning er der blevet råbt om 'jihad' flere gange. Torsdag kom det frem, at Mette Frederiksen (S) vil have undersøgt, om pro-Gaza-demonstrationerne kan ses som opfordringer til terror.

Oplagsværket Den Store Danske beskriver 'jihad' som »en bestræbelse for at sikre islams udbredelse, evt. ved krig.«

»Muslimers definition af jihad tager udgangspunkt i Koranens opfordring til kamp,« lyder det videre.

I en pressemeddelelse skriver Hizb ut-Tahrir tirsdag, at »kaldet til jihad« handler om, at »den zionistiske besættelse skal fjernes militært«.

Hizb ut-Tahrirs talspersoner ønskede ikke at udtale sig til B.T. under gruppens seneste demonstration i København fredag aften.

Københavns Politi var massivt til stede under fredagens demonstration med GoPro-kameraer og lydoptagere, der skal bruges til at dokumentere ytringer fra demonstrationerne.

»Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at der ikke sker opfordringer til terror,« fortalte vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

Specifikt lytter man efter »ytringer, sætninger, slagord«.

»Et eller andet, som er en decideret opfordring til terror eller billigelse af terror. Hvad det helt specifikt er, det er det, vi løbende arbejder på at finde grænserne for sammen med domstolene.«

Københavns Politi kunne fredag fortælle B.T., at man har sigtet en person for billigelse af Hamas' angreb på Israel i perioden 12. oktober til 9. november.

B.T. var også til stede under 85-års markeringen for Krystalnatten torsdag, hvor en kvinde med et palæstinensisk flag i en ophedet diskussion med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) sagde, at hun var »meget glad« for, at Hamas angreb Israel.