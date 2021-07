»Vi er glade for, at vi ikke skal have mere med dig at gøre.«

Sådan lyder en af kommentarerne på Trustpilot fra virksomheden BMC Leasing.

Jan Lorenzen, der er direktør og medindehaver i firmaet, er nemlig ikke bleg for at give de utilfredse kunder lidt igen, når han og leasingselskabet modtager negative anmeldelser på Trustpilot.

»Jeg ved godt, at vi gør det lidt utraditionelt. Nogen vil måske mene, vi går til grænsen. Men vi går aldrig over grænsen. Jeg vil dog gerne indrømme, at vi går til kanten,« fortæller Jan Lorenzen.

Årsagen til den anderledes tilgang er, at han er træt af, at der er nogle mennesker, der gør sig utilfreds over alt og alle.

»Hvis du forestiller dig et charterfly, så er der altid 200 glade turister. Men uden tvivl, når de kommer retur, er der fem eller otte af dem, der sender et harmdirrende brev til rejsebureauet og klager over et eller andet, selvom de alle 200 har fået samme behandling,« siger han og fortsætter:

»En gang imellem kommer man bare i forbindelse med de mennesker, der er utilfredse med alt og alle. Og det lægger vi ikke under for, når vi har sandheden og fakta i orden,« slår han fast.

Tager kun imod berettiget kritik

Mens langt over størstedelen af BMC Leasings 1051 anmeldelser er 'fremragende', er der alligevel enkelte brugere, der er utilfredse med en oplevelse, de har haft hos det horsensianske leasingselskab.

Og begge sider af sagerne får vi i den grad at opleve, hvis man læser korrespondancen mellem virksomheden og de utilfredse kunder.

Et udpluk af besvarelserne lyder blandt andet:

'Du må være Danmarks største curlingmor', 'Tak for dine mærkelige og mystiske synspunkter. Generelt vil vi sige, at vi er glade for alle vore kunder – specielt dem, som betaler deres leasingydelser!'

Mens andre lyder:

'Held og lykke hos et andet leasingselskab, og op med humøret – du virker til at have en dårlig dag?', 'Vi forstår godt, at du er sur over, at vi har haft sendt dig til inkasso. Fra vores side virker du som en person, der ikke har styr på noget som helst.'

Jan Lorenzen lægger ikke skjul på, at nogle af besvarelserne går lige til grænsen, men han mener ikke, at tilgangen er forkert, når virksomheden bliver udsat for uberettiget kritik.

»Når man klager, skal det være på et sobert grundlag, og det synes jeg ikke altid, det er. Der er nogle, der skriver brok bare for at brokke sig,« understreger han og påpeger, at man dog altid skal henvende sig, hvis der er noget, man er utilfreds med.

Han erkender dog, at de ikke er stride hele vejen igennem.

»Så længe det er berettiget kritik, så er man velkommen. Men man går galt i byen, hvis man kommer med uberettiget bøvl,« siger han med et smil.