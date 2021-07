Flemming Nissen troede, han var blevet tosset, da han mandag satte sig ind i sin hvide Citröen sammen med sin søn.

Da han startede bilen kunne han pludselig høre en underlig lyd.

»Vi skulle køre fra Sønderborg til Høruphav, og under hele turen kunne vi høre lyden af en kat, der mjavede,« forklarer Flemming Nissen.

Hvordan den var endt der, kunne han ikke forstå. For han havde ingen kat, han er allergisk.

Flemming Nissen er til daglig været på Classic FM.

Efter flere forsøg på at finde katten i både bagagerum og andre mulige gemmesteder i bilen, så gav han op og kørte videre.

Men så var mjav-lyden der igen.

»Hver gang jeg tændte bilen, så var lyden der igen. Jeg troede, jeg var blevet skør til sidst.«

Flemming Nissen besluttede at køre til autoværkstedet Als Motor, og der blev han mødt af et hold bilmekanikere, der først nikkede ja til, at han nok var blevet skør.

Hvis du skal på tosseanstalt, så skal jeg også Automekaniker fra Als Motor

Han fik en af dem til at køre en tur med ham.

»Hvis du skal på tosseanstalt, så skal jeg også,« havde mekanikeren sagt, for han kunne pludselig også høre en kat mjave.

Så de kørte tilbage på autoværkstedet, hvor mekanikerholdet gik i gang med at undersøge bilen. De skilte den ad ved alle mulige indgange for en kat.

Til sidst gav det pote. De kunne se en lille rødlig kat sidde og se skræmt ud mellem baghjulet og benzindækslet. Og da de fjernede dækslet, kom den lille killing flyvende ud.

»Den sprang ud og stak af. Men vi fik den indfanget og ringet til Dyrenes Beskyttelse,« siger Flemming Nissen.

På det tidspunkt var han meget glad for, at han var kørt til Als Motor – og senere blev han også glad for, at han valgte at forevige episoden på en video, du kan se øverst i artiklen.

Den har han delt på sin YouTube-kanal 'Flemming Lækkerier', hvor han ellers plejer at dele videoer, hvor han filmer sig selv lave forskellige opskrifter.

'Special: Mislyd var mis-lyd,' har han kaldt videoen, som i skrivende stund er set af over 5000 mennesker.

»Den er en af mine mest sete videoer. Kun overgået af 'Flæskesteg lavet i Sous Vide – med sprød svær'. Den er set over 13.000 gange,« siger han.

Hvordan den lille kat har det i dag, ved han ikke. Og han er faktisk lidt ked af, at hans allergi ikke lader ham adoptere den selv.

Havde han kunne det, så skulle den hedde Garfield, fortæller han.