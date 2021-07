Kvinden bag skranken ryster på hovedet. For ni timer siden er testkravene ændret ved rejser til Danmark, forklarer hun.

Det betyder, at Morten Schmidt og hans familie ud af det blå skal fremvise en pcr-test, hvis de vil med flyet hjem.

»Vi blev bare afvist. Vi kunne ikke engang få ombooket billetterne,« siger han.

Klokken er lidt over fem om morgenen i lufthavnen i Alicante. Danmark har slet ikke udsendt nye retningslinjer om testkrav, som kvinden fra Ryanair påstår, men det hjælper ikke Morten Schmidt eller de andre danskere. De er nu bare en del af sommerens kedelige statistik.

Men først sendte det dem ud på en meget dyr og 17 timer lang nødløsning for at komme hjem fra Spanien.

B.T. har i denne uge afdækket, hvordan mange danske rejsende bliver uretmæssigt afvist i lufthavnene på grund af overbookinger, eller fordi der udbredes forvirring omkring testkrav, som flyselskaberne angiveligt også bruger som en undskyldning for ikke at kompensere deres kunder.

I centrum af mange af sagerne er et af Europas mest hadede flyselskaber, Ryanair.

»De er fuldstændig ligeglade med deres passagerer. Det er et håbløst selskab,« siger Morten Schmidt.

På grund af adskillige henvendelser om udfordringer med hjemrejse for danskere har Udenrigsministeriet udsendt en pushbesked til personer på danskerlisten i Spanien, Italien, Frankrig og Kroatien. Udenrigsministeriet oplyser til B.T., at 18.000 danskere er blevet gjort opmærksom på problemerne med modstridende testkrav for flyvninger til Danmark.

Tilbage i lufthavnen i Alicante er gode råd dyre for familien Schmidt, som er blevet afvist af Ryanair på baggrund af deres urigtige testkrav.

En halv time væk ligger et privathospital, som tilbyder hurtige pcr-test for den nette sum af 1.100 kroner for hver person.

Med tre nye negative test er de nu klar til check-in til et fly fra selskabet Vueling. Men her er løfter man blot på øjenbrynene.

Det er ikke et krav, at man skal have en pcr-test ved hjemrejse til Danmark, som hele tiden har været de gældende retningslinjer.

Danmark har ikke udsendt nye retningslinjer, som kvinden fra Ryanair påstod, og intet sted fremgår pcr-testkravet hos selskabet.

»Og der står vi med test for flere tusinde kroner i hånden,« siger Morten Schmidt.

I stedet for 11.30 blev klokken 23.30, før familien igen var hjemme.

Afvist ved gaten: Det skal du gøre Hvis du oplever, at dit flyselskab afviser dig ved boarding på et uretmæssigt grundlag, så skal du gøre følgende: 1. Kræv at få afvisningen dokumenteret på papir med årsag, underskrift og eventuelt stempel fra personalet. 2. Kan du ikke få et dokument, skal du optage lyd eller filme samtalen med personalet. 3. Før rejsen kan det anbefales at undersøge grundigt, hvad dit flyselskab kræver af coronatest og coronapas. For at være på den sikre side kan en pcr-test være nødvendig.

»Vi er nu 8.000 kroner fattigere. Jeg er simpelthen så træt af Ryanair. De har decideret negativ kundeservice.«

På hjemmesiden Trustpilot, hvor forbrugere kan anmelde virksomheder, scorer lavprisflyselskabet heller ikke ligefrem topkarakter.

Med en gennemsnits kundetilfredshed på 1,3 stjerner ud af fem skiller Ryanair sig ud. Her er mere end 80 procent af anmeldelserne dårlige. Hos Forbrugerrådet Tænk fortæller direktør Mads Reinholdt også, at man hører om mange dårlige erfaringer med Ryanair.

Det er dog ikke så overraskende, mener han. For med discountpriser følger ikke verdens bedste kundeservice. Hvis overhovedet nogen.

»Der er en vis sammenhæng mellem pris og service,« siger Mads Reinholdt.

Uanset prisniveauet ændrer det dog ikke på, at selskaber som Ryanair også er forpligtet til at følge reglerne.

Forbrugerrådet Tænk oplever generelt ikke, at flyselskaberne gør nok for at vejlede og hjælpe forbrugerne.

Morten Schmidt fik eksempelvis blot stukket en klageformular i hånden i lufthavnen i Alicante af Ryanair, mens det slet ikke har været muligt at komme i kontakt med kundeservice efter hjemkomsten. For flyselskaberne er det også kun en fordel, at klagevejen er godt snørklet.

»Flyselskaberne har en økonomisk interesse i at så få som muligt søger om kompensation,« siger Mads Reinholdt.

Selvom det er forbrugernes egne penge, så oplever mange en nyttesløs og ulige kamp for at få dem tilbage igen.

Gode råd fra Forbrugerrådet Tænk Denne sommer er det ekstra vigtigt, at man har styr på sin rejseforsikring. Der kan opstå ændrede krav i det land, hvor man er på ferie. Dokumentér situationen bedst muligt, hvis du bliver afvist. Henvend dig direkte til flyselskabet. Nogle selskaber kan hjælpe dig videre. Kig på nogle rejseformer, som er fleksible. Pakkerejser med mulighed for at få sine penge retur eller kør selv-ferier.

Som B.T. tidligere har beskrevet, oplever rådgivningsvirksomheden Flyhjælp lige nu, at mange danskere bliver uretmæssigt afvist ved boarding. Problemet er, at de rejsende kun kan få kompensation, hvis de husker at få dokumentation for afvisningen og grunden til den.

Danskere med penge i klemme hos flyselskabet Norwegian risikerer desuden at miste deres penge i form af cashpoints på grund af restriktioner og udløbsdato for brugen af dem. Alt imens venter nogle kunder stadig på refundering af rejser fra sidste år.

»Det er en uholdbar situation, at der er så dårlig forbrugerbeskyttelse,« siger Mads Reinholdt.

Morten Schmidt er blandt de mange, som nu sidder med en lang næse og ekstraudgifter for mange tusinde kroner.

Alt sammen på grund af Ryanairs urigtige testkrav i lufthavnen. Og pengene forventer han aldrig at se igen.