To gange om året flyver Pia Nielsen og hendes mand til Alicante for at nyde den sydspanske stemning i deres sommerhus.

Men det satte coronapandemien en midlertidig stopper for sidste år, hvor deres fly hos Norwegian blev aflyst.

Nu, et år senere, sidder de og mange andre i en kattepine, hvor deres penge risikerer at blive spist op af en finte fra flyselskabet.

Alle kunder hos Norwegian er ligesom ægteparret fra Struer blevet tilbudt et tilgodebevis med 20 procent ekstra oven i hatten som kompensation for de aflyste fly. Det lød umiddelbart som en god handel, tænkte Pia Nielsen. De skal alligevel flyve til Alicante igen, så snart de kan.

Men nu, hvor billetterne skal bestilles, viser det sig, at det langtfra er en god handel, fordi Norwegian har ændret vilkårene.

»Jeg kan med det samme se, at jeg ikke får brugt mit tilgodehavende, før det udløber,« siger Pia Nielsen.

Og i Forbrugerrådet Tænk er man helt klar i spyttet i forhold til Norwegians manøvre med de såkaldte cashpoint.

»Det ligner en måde at bondefange forbrugerne på,« siger direktør Mads Reinholdt.

Det norske lavprisflyselskab har nemlig ikke kun sat en udløbsdato på tilgodebeviset i form af cashpoint. De har også lavet en begrænsning, som betyder, at man ikke bare kan betale hele sin nye flybillet med de cashpoint, som man har fået for aflysningen.

Skal man ud at rejse denne sommer, så kan man kun bruge 500 cashpoint for hver 800 kroner, som rejsen koster. Og maks. 1.000 point.

Koster ens billet under 800 kroner, hvilket mange billetter gør i lavprisselskabet, kan man slet ikke bruge sine cashpoint.

Og her er det, at kunder som Pia Nielsen bliver fanget i fælden.

Hun fik 7.500 cashpoint for sine aflyste flyrejser sidste år, men med Norwegians begrænsninger kan hun ikke nå at få dem brugt.

En billet tur-retur til Alicante koster ofte lige under 700 kroner og næsten altid under 1.599 kroner, hvor de første 500 cashpoint kan bruges som delbetaling. Men Pia Nielsen og hendes mand flyver traditionen tro kun til Sydspanien de to gange om året, som de plejer.

Ægteparret kan derfor ikke nå at bruge deres cashpoint, før de udløber i december 2022, medmindre de køber flere flyrejser. Ifølge reglerne kan de heller ikke overføre deres cashpoint til familie eller venner, hvilket betyder, at deres penge går tabt.

»De penge bliver spist op. Dem får Norwegian bare. Vi kommer ikke til at rejse mere, end vi plejer,« siger Pia Nielsen.

(ARKIV) Rejsende er tilbage i Københavns Lufthavn 15. juni 2020.

Den praksis stemmer dog ikke overens med nylige afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, påpeger Forbrugerrådet Tænk.

Kundernes skal nemlig have mulighed for at veksle deres tilgodebevis til kontanter, hvis de ikke kan nå at bruge det – eller hvis de bare gerne vil have pengene i hånden i stedet. Det er også noget, som EU har anbefalet, men det følger Norwegian og Lufthansa ikke.

»Det er stærkt kritisabelt, at Norwegian har lagt begrænsninger på kundernes brug af cashpoint,« siger Mands Reinholdt.



»De får kunderne til at købe flere rejser, end de måske har lyst til, for at få deres cashpoint brugt.«

Utilfredsheden er også tydelig på Norwegians sociale medier, hvor mange kunder gør opmærksom på problemet.

Norwegian beklager i et mailsvar til B.T. de ulemper, som deres midlertidige ændringer af cashpoint har for deres kunder.

Sidste år påbegyndte flyselskabet en rekonstruktion for at undgå konkurs, og i den forbindelse blev brugen af cashpoint sat på pause.

I maj blev ordningen genoptaget, men med et loft på brug af antal cashpoint.

Norwegian skriver, at det er gældende, indtil pandemien er under kontrol, »og deres kommecielle aktiviteter kan returnere til normal drift«.

Selskabet påpeger, at kunderne kan bruge deres cashpoint på flyrejser i 2023 også, sålænge de er bestilt før december 2022.

Norwegian forholder sig dog ikke til kritikken af, at de som selskab ikke vil betale kunderne deres tilgodehavender tilbage kontant.