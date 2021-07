Klokken er lidt over seks om morgenen, og Charlotte Andreasen løber med sin familie gennem lufthavnen.

De har alle deres tunge kufferter med, fordi de forgæves har ventet to timer i den uendeligt lange kø af mennesker ved check-in. Ryanair har hele ni forskellige flyafgange fra Mallorca inden for halvanden time den morgen. Men kun to check-in-skranker er åbne.

Det er sidste udkald, lyder det fra højttalerne, mens familiens store kufferter bliver taget med gennem sikkerhedskontrollen.

»Vi kan se en gruppe mennesker foran os ved gaten og tænker, at vi har nået det,« siger Charlotte Andreasen.

Selvom Ryanair havde adskillige flyafgange næsten samtidig i Mallorcas lufthavn, så havde de kun to skranker, hvor passagerne kunne afleveres deres bagage. Det betød, at mange aldrig kom med flyet. Vis mere Selvom Ryanair havde adskillige flyafgange næsten samtidig i Mallorcas lufthavn, så havde de kun to skranker, hvor passagerne kunne afleveres deres bagage. Det betød, at mange aldrig kom med flyet.

Flyet holder stadig på landingsbanen, og personalet fra Ryanair er i gang med at tage imod betaling fra to kvinder. De er ligesom Charlotte Andreasen og mange andre også løbet til gaten med kufferter, som de nu skal betale hundredvis af euro ekstra for at få med ombord.

Ti minutter senere lukker personalet dørene foran Charlotte Andreasen og de resterende godt og vel 20 danskere, som står og venter.

»De to kvinder fra Ryanair ville ikke engang kigge os i øjnene,« fortæller hun.

»De trak bare på skuldrene og sagde, at vi kom for sent.«

Mere end 20 danskere blev afvist ved gaten af Ryanair. Der var ikke nok tid eller mandskab til at checke alle passagerer ind og bagefter heller ikke tid til at boarde alle. Vis mere Mere end 20 danskere blev afvist ved gaten af Ryanair. Der var ikke nok tid eller mandskab til at checke alle passagerer ind og bagefter heller ikke tid til at boarde alle.

Adskillige danske familier strandede tidligt den morgen 16. juli i Mallorcas lufthavn lige foran gaten og flyet. Og de er langtfra alene.

Hos rådgivningsvirksomheden Flyhjælp oplever man lige nu, at uretmæssige afvisninger af passagerer ved boarding er eksploderet.

Det kan handle om alt fra uofficielle krav om en bestemt coronatest til deciderede systematiske afvisninger på grund af overbookinger.

»Vi ser en tendens til, at passagerer boardingafvises på falsk grundlag, fordi flyene formentlig er overbookede,« siger Guxi Maria Abel.

Selv hvis vi var kommet tre timer før, så havde vi formentlig ikke nået at komme gennem køen ved check-in Charlotte Andreasen

Hun er kommunikationsansvarlig og leder af den juridiske supportafdeling hos Flyhjælp, som lige nu får hundredvis af opkald dagligt.

Antallet af boardingafvisninger er i 2021 seks gange højere end samme periode sidste år, viser deres tal.

I situationen på Mallorca havde Ryanair for mange afgange, alt for mange passagerer og alt for lidt tid og mandskab til at checke alle ind.

Noget, som Guxi Maria Abel fra Flyhjælp kalder for »helt urimeligt«.

Afvist ved gaten: Det skal du gøre Hvis du oplever, at dit flyselskab afviser dig ved boarding på et uretmæssigt grundlag, så skal du gøre følgende: 1. Kræv at få afvisningen dokumenteret på papir med årsag, underskrift og eventuelt stempel fra personalet. 2. Kan du ikke få et dokument, skal du optage lyd eller filme samtalen med personalet. 3. Før rejsen kan det anbefales at undersøge grundigt, hvad dit flyselskab kræver af coronatest og coronapas. For at være på den sikre side kan en PCR-test være nødvendig.

For Charlotte Andreasen virkede det hele som en bevidst manøvre, fordi flyselskabet havde solgt for mange billetter til antallet af sæder.

»Det lugtede af, at de boardede alle uden store tasker, fordi de ikke havde plads til alle på flyet,« siger hun.

De uheldige, som bliver afvist, har til gengæld krav på kompensation. Problemet er, at de pressede flyselskaber vil gøre alt for at slippe.

Ifølge Flyhjælp kan de forsøge at få passagerne til at tro, at de selv har begået en fejl ved ikke at overholde kravene med coronapas.

Charlotte Andreasen og hendes familie var blandt de mange danskere, som blev afvist ved gaten af Ryanair. Foto: Privatfoto Vis mere Charlotte Andreasen og hendes familie var blandt de mange danskere, som blev afvist ved gaten af Ryanair. Foto: Privatfoto

Udfordringen for mange danske rejsende er, at de ikke ved, hvad det kræver, hvis de skal have en chance for at kræve deres penge igen.

»Vi kan kun hjælpe folk, hvis de har bevis for, at de er blevet afvist ved boarding på falsk grundlag,« siger Guxi Maria Abel.

Man skal derfor enten få noget på skrift om afvisningen fra flypersonalet eller optage en video med lyd af samtalen.

»Ellers vil flyselskabet i retten påstå, at vedkommende kom for sent eller slet ikke dukkede op,« lyder det videre fra Flyhjælp.

Selvom mange danskere stod ved gaten og kunne se flyet fra Ryanair ud af vinduet, så kom de ikke med ombord. Foto: Privatfoto Vis mere Selvom mange danskere stod ved gaten og kunne se flyet fra Ryanair ud af vinduet, så kom de ikke med ombord. Foto: Privatfoto

Det ærgrer derfor Charlotte Andreasen, at hun den morgen ikke fik filmet situationen. Midt i kaosset tog hun kun nogle få billeder.

I Palma de Mallorca Lufthavn blev de af personalet henvist til en skranke, hvor en anden Ryanair-ansat blot gav dem en klageformular.

For familien på otte kostede hele affæren mere end 10.000 kroner i ekstraudgifter. Andre danske familier, som B.T. har talt med, har mistet langt flere penge, fordi de også har været nødsaget til at kassere parfumer, cremer og barbermaskiner ved sikkerhedskontrollen.

Helt nytteløst. De blev også afvist ved gaten, fordi personalet ikke havde tid til at opkræve penge for deres kufferter.

Fælles for de danske familier, som skulle med flyet til Billund den morgen, har været, at de kom i god tid til lufthavnen.

»Selv hvis vi var kommet tre timer før, så havde vi formentlig ikke nået at komme gennem køen ved check-in,« siger Charlotte Andreasen.

De fik heller ikke lov til at betale for deres kufferter, når først de var ombord på flyet. Ryanair afviste og lukkede blot dørene.

»Jeg er lamslået over, hvor iskolde Ryanair er. Man får et indtryk af en stor pengemaskine.«

Tager man anmeldelser af Ryanair på Trustpilot for pålydende, så har lavprisselskabet stadig ikke refunderet passagerer for rejser i 2020.

B.T. har foreholdt Ryanair kritikken på mail, men har ikke fået svar tilbage fra deres pressetjeneste.