Flere danskere har denne sommer oplevet at stå med et gyldigt coronapas i hånden og alligevel blive afvist i lufthavnen.

De mange landes forskellige rejserestriktioner og krav gør, at flere flyselskaber mister overblikket over, hvad der er gældende.

Udenrigsministeriet har i den forbindelse sendt en opfordring ud til danskere i Spanien.

Her fremgår det, at der fra Danmarks side ikke er krav om test før ombordstigning på et fly, der letter fra et grønt, gult eller orange land.

Alligevel oplever danske rejsende, at flyselskabet kræver en negativ test for at boarde flyet. Har man ikke det, bliver man afvist.

Opfordringen fra Udenrigsministeriet er derfor nu, at man grundigt afklarer, hvad der er gældende for ens flyselskab før hjemrejsen.

Et beslægtet problem er også, at nogle flyselskaber overbooker deres fly og forsøger at slippe udenom kompensationen ved at henvise til bestemte testkrav. Hos rådgivningsfirmaet Flyhjælp oplever man, at danske passagerer bliver afvist på trods af gyldige dokumenter og test.

»De bliver afvist, fordi flyet sandsynligvis har været overbooket. Det kan tyde på, at flyselskaberne måske leder efter en undskyldning.«

Det fortæller Guxi Maria Abel, som er kommunikationsansvarlig og leder af juridisk supportafdeling hos Flyhjælp.

Oplever man at blive afvist på grund af uretmæssige testkrav, skal man huske at få det på skrift fra flyselskabet med det samme.

Alternativt kan man optage samtalen med personalet, som afviser en, på video eller lyd.

Udenrigsministeriet opfordrer også danskere til at informere dem eller den danske ambassade i landet, hvis de oplever det.

Fra dansk side forsøger man også at gøre flyselskaberne opmærksomme på, at der ikke er krav om test ved hjemrejsen til Danmark.