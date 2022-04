Mandag er det kommet frem, at Sundhedsstyrelsen køber to millioner jodtabletter til danskerne.

Jodtabletterne skal bruges, hvis der sker et radioaktivt uheld nær Danmark, er meldingen.

Efter Ruslands invasion af Ukraine er salget af jodtabletter da også eksploderet her i Danmark.

Det samme er sket i Sverige og Norge, hvor der er frygt for atomkrig. Så mange stiller sikkert det her spørgsmål:

Hvad er jodtabletter? Jod er et grundstof, som indgår i et hormon i skjoldbruskkirtlen.

I tilfælde af en nuklear ulykke kan radioaktivt jod spredes med luften og optages i kroppen, hvilket kan have skadelige bivirkninger såsom kræft.

Højdosis jodtabletter kan blokere for optagelsen af ​​det radioaktive jod i skjoldbruskkirtlen og på den måde begrænse de skader, som radioaktivt jod kan forårsage. Kilde: Vitusapotek

Hjælper de jodtabletter, hvis der sker en regulær atomkrig?

Altså hvis Ruslands præsident Vladimir Putin, der efter invasionen flere gange har truet med atomvåben, rent faktisk sender en atombombe mod Danmark eller en af vores nærmeste lande.

Noget alle eksperter dog mener er ret så tomme trusler.

Ifølge en af landets førende eksperter i atomsprængninger er svaret et nej.

»I atombomber er der ret små mængder radioaktivitet i forhold til et atomkraftværk. Så den radioaktive forurening fra atombombe er meget lille i forhold til atomkraftværket,« siger Sven Poul Nielsen, der er seniorforsker emeritus, DTU MILJØ, Institut for Vand og Miljøteknologi.

Så jodtabletter har ikke nogen betydning, hvis der rammer en atombombe her i landet?

»Nej, det er selve sprængvirkningen med varme- og strålebølge, der vil ramme folk ved en atombombe. Jodtabletter har en effekt, hvis der sker en ulykke på et atomkraftværk,« siger Sven Poul Nielsen, der har en fortid på Risø-instituttet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan jodtabletterne da også være relevante, hvis der sker et uheld på et kernekraftværk i Danmarks nærområde eller en ulykke med et nukleart drevet fartøj i dansk farvand.

Sven Poul Nielsen nævner, at dødsfaldet af kræft efter Tjernobyl-ulykken nok havde været mindre, hvis folk i nærheden havde taget jodtabletter.

Som bekendt eksploderede reaktor på atomkraftværket ved byen Tjernobyl i det nuværende Ukraine i 1986, og det blev kaldt den værste atomkraftulykke nogensinde.

»Mange børn og unge i byerne tæt på Tjernobyl udviklede kræft i skjoldbruskkirtlen, og det er netop det, jodtabletterne beskytter imod,« siger han og tilføjer:

»Så havde børn og unge nær Tjernobyl fået jodtabletter, var antallet af kræftpatienter nok blevet reduceret efter ulykken.«

Sundhedsstyrelsen oplyser, at det kun er en såkaldt risikogruppe, der har glæde af jodtabletterne.

Risikogruppen består af børn og unge op til og med 18 år, udgående sundheds- og beredskabspersonale op til og med 40 år samt gravide og ammende.

Så er man over 40 år, er der ingen beskyttende effekt ved indtag af jodtabletter.

Svend Poul Nielsen, vil du selv tage jodtablet?

»Jeg mener, at der er grund til at gøre det, hvis myndighederne anbefaler det. Ellers vil jeg ikke gøre det,« siger han.