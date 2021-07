Hvis du er til kys og berøringer i det offentlige rum og har drømt om at gøre det uden tøj på, så skal du endelig kaste dig ud i det.

Sådan lyder det fra Friluftsrådet.

For det er ikke kun hjemme i haven eller på stranden, du har lov til at færdes i meget lidt eller helt uden tøj på.

Det må du faktisk mange steder, dog skal du ikke smide din sunde fornuft fra dig sammen med tøjet.

Kunne du finde på at have sex i det fri?

»Sex i naturen er helt ok. Og lovgivningen sætter heller ingen faste rammer for, hvor og hvornår man må være nøgen i naturen,« forklarer Anker Madsen, der er chefkonsulent i Friluftsrådet, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»En god huskeregel er, at man ikke må udvise uanstændig opførsel eller forulempe andre. Så det kan være en god idé at søge lidt væk fra de åbne arealer i skovene eller strandene, for man kan faktisk dømmes efter straffelovens paragraf 232, hvis man krænker nogen.«

Det kan derfor være en hårfin balance, da det kan være svært at afgøre, hvornår andre bliver krænket, hvis man lægger sig nøgen i den lokale park eller på en offentlig græsplæne.

Men hvis man kan være nøgen uden at lægge an til sex i eksempelvis Kongens Have i København, så skal ingen holde sig tilbage for at gøre det.

Har du ligget nøgen i det offentlige rum?

»Det er helt legitimt eksempelvis at smøre sin kæreste ind i solcreme, mens I begge er nøgne eller at kysse og kæle. Det er klart, at hvis hænderne bevæger sig for langt sydpå, eller hvis man bliver opstemt, så er det tid til at tage bukserne på igen,« lyder det fra Anker Madsen.