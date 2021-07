De dansede, som gjaldt det livet, på Londons natklubber, der genåbnede for første gang i halvandet år natten til mandag.

Køer dannedes foran storbyens mange klubber og koncertsteder i løbet af aftenen, og stemningen indenfor blandt de unge, festudsultede mennesker var euforisk.

»Så snart jeg hørte om åbningen, bookede jeg et bord med godt med flasker spiritus. Vi bliver simpelthen nødt til at feste nu,« sagde Craig Knight fra Essex til ITV.

Mandag fulgte så resten af udelivet. Det er nu igen tilladt at servere mad indendørs, der skal ikke tages hensyn til særlig afstand, og der skal ikke bæres masker. Alt er i virkeligheden som normalt, eller er det?

Endelig frihed uden masker og restriktioner. London mandag. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

For smitten i England er eksploderet de seneste uger og har været omkring 50.000 daglige tilfælde i en uge. Mere end 600 bliver dagligt indlagt på hospitalet. Men dette i forvejen bekymrende tal kan ifølge britiske videnskabsfolk nu blive meget højere. 100.000 daglige tilfælde er forventeligt.

»Det virkelige spørgsmål er, om det ikke bliver dobbelt så mange – eller flere endnu. Vi ved det simpelthen ikke. Det er ikke utænkeligt med 2.000 daglige nyindlagte og 200.000 nye smittede,« siger Storbritanniens tidligere covid-19-chef professor Neil Ferguson til BBC.

Britiske videnskabsfolk gik sidste uge i forbøn til premierminister Boris Johnson for at få Freedom Day udskudt.

Demonstranter i håndgemæng med politiet i London i dag. Stor uenighed omkring Freedom Day. Foto: TWITTER/PAULBROWN_UK

»At genåbne samfundet fuldstændigt nu er ikke bare hensynsløst, det er kriminelt uansvarligt,« sagde epidemilogen Deepti Gurdasani, der var medforfatter til et åbent brev i tidsskriftet The Lancet til B.T. sidste uge.

Men videnskabens bekymring er blevet overhørt af Johnson-regeringen, der allerede i foråret stillede 19. juli i udsigt som dagen, hvor englænderne ville kunne vende tilbage til normaliteten.

Dengang var løftet om frihed baseret på den store britiske succes med vaccineudrulning. Men siden kom den såkaldte deltavariant til. Denne mutation opstod i Indien og blev bragt til England af de mange tilrejsende. I dag er mere end 98 procent af al coronasmitte netop deltavarianten.

Boris Johnson er blevet kaldt en hykler, fordi han prøvede at krybe udenom selvisolering efter at have været i nærkontakt med en coronasmittet. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Den er både mere smitsom og formodes at være farligere. Smitten er nu nået helt ind i Downing Street. Sundhedsminister Sajid Javid testede forleden positiv, selvom han er dobbeltvaccineret. Han havde været i nærkontakt med både Boris Johnson og finansminister Rishi Sunak.

Ifølge reglerne skal de dermed gå i selvisolation. Lige nu er hele 500.000 englændere i selvisolation på grund af nærkontakt. Til manges overraskelse blev det dog annonceret, at premierministeren og finansministeren ikke ville gå i isolation, da de medvirkede i et forsøg, hvor man testede dagligt i stedet.

Denne melding viste sig dog hurtigt som et politisk selvmål, og få timer efter vendte begge politikere på en tallerken og lod forstå, at de såmænd ville gå i isolation alligevel.

Siden er Boris kommet i alvorlig politisk modvind. Han beskyldes igen for, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden hånd laver i forhold til krisehåndteringen.

En rundspørge har vist, at to ud af tre vil fortsætte med at bære maske i offentligt rum. Cirka lige så mange giver udtryk for, at Freedom Day er en stor fejltagelse.

Men nu er den her, og igen bliver England et eksperiment for håndtering af covid-19. For den deltavariant, der nu har indtaget England, breder sig hastigt i Europa, der dog har fordel af at kunne kigge England i kortene og prøve at undgå de fejl, den britiske regering begår. Danmark har valgt at tage sine forholdsregler. Al rejse til England frarådes nu.

De næste uger vil vise, om deltavarianten virkelig fortsætter sin eksponentielle vækst i den ellers godt gennemvaccinerede engelske befolkning. Mange frygter for, hvad de næste dage og uger vil bringe, men der er også dem, der byder den længe savnede frihed velkommen. Friheden er kommet til London – spørgsmålet er til hvilken pris?