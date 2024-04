Lørdag havde Annette Holger Haarby og hendes kæreste netop pakket kufferterne ud og fyldt køleskabet op i deres sommerhus i Blåvand.

Her skulle de bruge de næste 14 dage på at renovere, holde ferie og nyde roen. Men de planer blev hurtigt afbrudt.

»Vi var ude at gå en tur i skoven, og da vi kommer tilbage, står der et par med to børn – og nøglerne til vores hus i hånden,« siger Annette Holger Haarby og fortsætter:

»Jeg tænkte bare: Åh nej, nu er det vores tur.«

Annette Holger Haarby og hendes mand er færdige med at udleje deres røde sommerhus gennem DanCenter, og har nu fundet et andet sommerhusudlejningsfirma. Foto: Privat Vis mere Annette Holger Haarby og hendes mand er færdige med at udleje deres røde sommerhus gennem DanCenter, og har nu fundet et andet sommerhusudlejningsfirma. Foto: Privat

Siden 2015 har familien lejet deres røde sommerhus ud gennem sommerhusudlejningsfirmaet DanCenter.

Selv har de besøgt sommerhuset uden for feriesæsoner og over julen. I disse perioder har de haft såkaldt ejerspærring på huset, hvilket skal forhindre DanCenter i at leje det ud til kunder, mens de selv bruger det.

Frem til slutningen af 2023 har systemet fungeret upåklageligt, forklarer Annette Holger Haarby

»Herefter var der problemer med ejerspærringer, men vi fik at vide, at det problem var løst. Det viste sig så ikke at være tilfældet i weekenden.«

Annette Holger Haarby og hendes mand var så småt i gang med at renovere i deres sommerhus, da en fremmed familie dukkede op. Foto: Privat Vis mere Annette Holger Haarby og hendes mand var så småt i gang med at renovere i deres sommerhus, da en fremmed familie dukkede op. Foto: Privat

Efter et forgæves forsøg på at få fat i DanCenter besluttede Annette Holger Haarby og hendes mand, at fejlen ikke skulle gå ud over gæsterne:

»Vi kiggede hinanden i øjnene og blev enige i at pakke sammen og køre hjem,« fortæller hun.

»Familien var kommet hele vejen fra Estland og havde booket vores sommerhus i de dage. Det er jo ikke deres skyld, at DanCenter laver fejl.«

Familien er blot én af mange utilfredse kunder, som gennem de seneste måneder har delt deres knap så positive oplevelse med sommerhusudlejningsfirmaet.

I starten af april mødte Karin Busk og hendes mand for eksempel op til et møgbeskidt og koldt sommerhus, mens Ditte Læsø mandag sågar valgte at politianmelde firmaet efter sin oplevelse.

I slutningen af marts lagde DanCenter sig fladt ned, efter en række kunder havde været ramt af aflysninger.

Men problemerne fortsætter med at pible frem, og for Annette Holger Haarby har weekendens chok fået den konsekvens, at familien nu har opsagt sin aftale med DanCenter efter godt ni år:

»Det er super ærgerligt, men vi kunne godt se, at det kun gik én vej. Jeg kender også andre, der har måttet gøre det samme. Vi er færdige med DanCenter,« siger Annette Holger Haarby.

B.T. har forelagt DanCenter kritikken. I et skriftligt svar lyder det fra en unavngiven talsperson:

»Denne fejl var også et resultat af Smart Booking-programmet. Vi havde indført et program, der havde til formål at tilbyde flere bookinger midt i sæsonen til husejere for at øge omsætningen. Programmet blev dog dårligt modtaget af husejerne.«

»Nogle husejere accepterede bookingerne, andre afviste dem. I nogle tilfælde reagerede husejerne slet ikke. Det er her, vi ideelt set skulle have lavet en skæringsdato og annulleret eller flyttet bookingen, hvilket resulterede i denne forvirring.«

»Vi har ingen planer om inden for en overskuelig fremtid at lancere et sådant bookingprogram. Vi vil tage kontakt til Annette for at gøre det godt igen og genvinde deres tillid til vores virksomhed.«

Annette Holger Haarby og kæresten venter nu på weekenden, hvor de har fået bekræftet, at der ikke er flere bookinger i deres sommerhus.

Deres nu opsagte aftale med DanCenter udløber først til november. Indtil da vil de tage 'en dag ad gangen' og håbe, at der ikke møder endnu en fremmed familie op, som glæder sig til en ferie i det røde sommerhus.

»Hvis fejlen sker igen, mens vi er her, kommer vi altså til at stå fast på, at huset er vores,« siger Annette Holger Haarby.