Siden 1957 har de lejet sommerhuse ud til ferieglade gæster.

Men står det til Ditte Læsø, der for nylig bookede sin sommerferie gennem DanCenter, skal Danmarks ældste sommerhusudlejningsfirma lægges i graven.

»Sådan et firma skal ikke have lov til at eksistere. Det er det rene fup, « siger 31-årige Ditte Læsø.

B.T. har ad flere omgange skrevet om danskere, der har haft en dårlig oplevelse med DanCenter. I starten af april mødte tre vennepar for eksempel op til et helt tomt sommerhus, og tilbage i marts fik Mikkel og hans kammerater aflyst deres booking i sidste øjeblik.

Ditte Læsø skriver sig således på listen af utilfredse kunder.

I starten af marts havde hun i god tid booket en sommerferie til Sverige med hele familien gennem DanCenter for lidt under 7000 kroner.

48 timer efter sin booking fortrød hun og ville i stedet finde et andet sted.

»Jeg gør brug af min fortrydelsesret, der siger, at man kan få det fulde beløb tilbage, hvis man aflyser 35-45 dage før ankomst. Vi skal først afsted i juli,« siger Ditte Læsø og fortsætter:

»Først tilbyder de mig et tilgodebevis, men jeg vil selvfølgelig gerne have mine penge tilbage. Det er stadigvæk ikke sket.«

På DanCenters hjemmeside står der, hvordan gæster gratis kan annullere sin booking med 35-45 dage til ankomst.

Siden starten af marts har Ditte Læsø skrevet frem og tilbage med DanCenter. Telefonen tager de ikke. Hver gang har hun fået beskeden om, at hendes 'penge kommer indenfor et par dage,' eller at 'de er meget kede af det.'

»Det har ikke været sjovt at kontakte dem så mange gange. At skulle være sur og skrue bissen på – og jeg håber ikke, at andre skal stå i den situation. Der må simpelthen være nogle konsekvenser,« siger hun.

Derfor valgte hun i sidste uge at melde sommerhusudlejningsgiganten til politiet, fortæller hun:

»Det er bondefangeri og havde det været den anden vej rundt, havde jeg fået den ene rykker efter den anden,« siger Ditte Læsø og fortsætter:

»Det er hårdt at sige, men jeg håber, at de går konkurs. Jeg håber faktisk, at de lukker ned – og at de søde medarbejdere, der trods alt er på chatten, kan få et andet arbejde.«

'Uacceptabel forsinkelse'

B.T. har forelagt Ditte Læsøs kritik for DanCenter. I et skriftligt svar oplyser man, at der i dette tilfælde er sket en »teknisk fejl«:

»Hendes bankoplysninger har ikke været korrekt opdateret til en automatisk tilbagebetaling. Dette er et engangstilfælde, og tilbagebetalinger tager normalt op til 14 dage. Vi forstår godt, at det har forårsaget en uacceptabel forsinkelse, men vi arbejder på at sikre, at det sker inden onsdag i denne uge,« lyder det.

B.T. ville gerne have svar på, hvordan DanCenter forholder sig til politianmeldelsen - og om de har penge nok til at tilbagebetale sine kunder, såfremt de gør brug af fortrydelsesretten.

Ikke mindst, hvad sommerhusudlejningsfirmaet gør for at sikre, at der ikke sker flere fejl - taget de efterhånden mange utilfredse kunder, der har været det seneste stykke tid - i betragtning.

Det har DanCenter således ikke svaret på.

Efter historierne om DanCenter begyndte at pible frem i medierne, læste Ditte Læsø sig frem til, at man kunne lave en indsigelse i banken, hvis pengene ikke kom retur efter 30 dage.

Det har hun nu gjort - og fået sine knap 7000 kroner tilbage af banken.

Og så afventer hun fortsat svar på sin politianmeldelse.

