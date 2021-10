Regn. Regn. Regn. Og så lige lidt mere regn.

»Efteråret er kendt for at have våde indslag,« har Jesper Eriksen, meteorolog ved DMI, tidligere sagt til B.T.

Der har da i den grad også været våde indslag på menuen her i oktober måned.

Og det pjaskvåde vejr har betydet stribevis af vandpytter landet over.

6 gåde råd Kør ikke ud i store vandmasser Forsøg ikke selv at starte en bil, der har været "under" vand, da det kan ødelægge motoren Ved mistanke om vandskade kontakt værksted og forsikringsselskab Har bilen været "under" vand, skal der fagfolk til for at få bilen helt tør Det er kaskoforsikringen der dækker, hvis uheldet er ude Står vandet ikke højere end nederste kant af fælgene, behøver du ikke være nervøs Forsøg ikke at starte bilen, mens den holder i vandet. Du risikerer, at motoren suger vand ind, og den dermed låser og går i stykker. Det samme gælder, hvis du forsøger at køre igennem for eksempel en viadukt, hvor der har samlet sig meget vand. Her vil bilen skubbe vandet foran sig, hvilket vil skabe en bølge, der let kan blive suget ind i motoren. Du risikerer altså at bilen går i stå undervejs. Her skal du heller ikke forsøge at starte bilen igen og køre videre. KILDE: FDM

Men selvom det stensikkert kan være sjovt for de mindste at hoppe i dem, vil de fleste voksne nok hellere køre igennem vandpytterne med en bil.

Men det kan faktisk være ret farligt, advarer FDM. Det skriver TV 2 Fyn.

»Det svarer faktisk næsten til at køre ind i en mur,« siger Torben Vilhelmsen, centerleder hos FDM.

Han forklarer til TV 2 Fyn, at vandet bliver presset under bilen, når man blæser henover en stor vandpyt, og at det også kan blive presset op i motorrummet, ligesom også din nummerplade kan ryge af.

Vi er i Danmark i den grad både blevet regnet og blæst igennem i oktober.

Sågar så meget at DMI på et tidspunkt måtte advare om kraftig regn, så det har måske været fristende at hoppe ind i bilen og ikke op på cyklen, hvis man skulle igennem vandpytterne.