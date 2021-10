Natten til onsdag begynder efteråret for alvor.

DMI varsler nemlig om risiko for kraftig regn, og det er især sidst på natten, at regnvejret tager fat.

Det fortæller vagthavende ved DMI, Hans Wanner.

»I første omgang passerer en varmfront landet, men sidst på natten og frem til godt og vel middag onsdag, ligger der en koldfront over landet, der har regn med.«

Han fortæller, at koldfronten rammer fra Vadehavet og har kurs mod nordøst, og det betyder, at det primært er Sønderjylland og det sydlige Jylland, der rammes.

»Der kan komme op til 50 millimeter, så det er meget typisk efterårsregn.«

DMI advarer om, at store mængder vand kan påvirke trafikken, og at der kan være risiko for strømafbrydelser.

»Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Nedsæt hastigheden, mens du kører, for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden,« lyder advarslen.

Det varsel, DMI har sendt ud i forbindelse med regnen, er blåt.

Det vil sige, at der er en risiko for voldsomt vejr.

Varslingen gælder Nordvestsjælland, Himmerland, Storaalborg, Kerteminde, Nyborg, Odense, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Morsø, Skive, Viborg, Holstebro, Lemvig og Struer.