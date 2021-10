Skal du afsted på efterårsferie, men er du ikke blevet corona-testet dagen i forvejen?

Hvis du ender i et sådan scenarie, er der godt nyt. For nu kan du få svar på din PCR-test på blot to timer i to nye testcentre i københavnsområdet.

Amagerliv.dk skrev første gang om sagen, og nu har B.T. København gennegået testudbydernes udbud.

Det er virksomheden PentaBase, der nu åbner to nye testcentre i Kastrup og i Herlev.

Det kan dog blive en dyr fornøjelse, hvis dit testsvar og rejsecertifikat skal lande i coronapas-appen indenfor to timer.

Så skal du nemlig have dig en såkaldt 'Super Express'-test, der koster 1.500 kroner.

Priserne falder alt efter, hvor lang tid du vil vente på at få et svar.

Den billigste test giver svar dagen efter podningen, som sædvanligt, og koster 390 kroner.

Hvor meget vil du maksimalt betale for en pcr-test med to timers svartid?

En test med fire timers svartid koster 850 kroner, mens du skal give 550 kroner for en test, der giver svar indenfor 6-12 timer.

Det er dog stadig muligt at få taget gratis PCR-test overalt i landet.

De hurtige PentaBase-testcentre er udover i Kastrup og Herlev åbnet i Aalborg, Billund, Odense, Esbjerg og Aarhus.