En mystisk varevogn, der ifølge flere beskrivelser følger efter børn, er stadig en gåde.

I sidste uge skrev B.T. om en grå Volkswagen-varevogn, der har skabt utryghed i Tingbjerg og fulgt efter flere børn.

Det første tilfælde skulle ifølge et Facebook-opslag være fundet sted ved Utterslev Mose og blot nogle timere senere var det i Tingbjerg. Et par dage efter gentog mønsteret sig.

Københavns Politi bekræfter, at de både mandag og tirsdag i sidste uge modtog enkelte anmeldelser om et køretøj, der angiveligt skulle have fulgt efter børn i Tingbjerg og Brønshøj.

»Det er anmeldelser, som vi tager alvorligt, og nærpolitiet er ekstra til stede i de pågældende områder, hvor vi også er i dialog med bekymrede borgere, ligesom vi har talt med de lokale skoler,« siger politikommissær Carsten Reenberg, der er leder af Nordvest nærpoliti til B.T.

Nu er meldingen, at der ikke er nogen spor af den grå Volkswagen, som flere beboere i området advarer om.

»I forhold til de enkelte henvendelser, så har vi talt med anmelderne, vidner og vi har gennemset videoovervågning i de områder, hvor bilen skulle være set. Desværre er der ikke spor efter den pågældende bil, og da der samtidig er forklaringer og beskrivelser, der går i forskellige retninger, kan det være, at nogle af henvendelserne kan bygge på misforståelser, der er opstået efter en lignende anmeldelse i sidste weekend,« fortæller han og fortsætter:

»Vi har fuld forståelse for, at der er utryghed blandt de lokale beboere, og derfor er vi ekstra til stede, ligesom vi naturligvis arbejder videre med de konkrete anmeldelser,« siger Carsten Reenberg.