Det skal være slut med, at københavnske kørelærere booker prøvetider i blandt andet Odense.

Det er hvert fald håbet for Færdselsstyrelsen, der nu opfordrer kørelærere til kun at booke tider i deres lokalområde.

Det sker, efter B.T. den seneste tid har beskrevet, hvordan det er næsten umuligt for odenseanske kørelærere at booke teori- og køreprøver på Fyn.

Ifølge kørelærerne fordi især københavnere er begyndt at booke prøvetider i Odense, efter Færdselsstyrelsen overtog ansvaret for kørekortområdet fra politiet 1. oktober i år.

De odenseanske kørelærere trak dog på smilebåndet over Færdselsstyrelsens opfordring.

Det fortæller Martin Dupont, der er indehaver af køreskolen Kørekort Xperten i Odense, som allerede har snakket med sine fynske kollegaer om opfordringen.

Han har tidligere fortalt til B.T., at Færdselsstyrelsen ifølge ham har flyttet et københavnsk problem ud i landet.

»Jeg tror ikke, at den opfordring ændrer noget. Vi er i en branche, hvor anmodninger og henstillinger ikke er så hjælpsomme,« siger Martin Dupont.

Kørelærer Martin Dupont har store problemer med at skaffe teori- og køreprøver til sine elever i Odense. Og det er han langt fra den eneste, som oplever. Foto: Privat Vis mere Kørelærer Martin Dupont har store problemer med at skaffe teori- og køreprøver til sine elever i Odense. Og det er han langt fra den eneste, som oplever. Foto: Privat

Ifølge ham vil bookingerne på tværs af landet først stoppe, hvis Færdselsstyrelsen ændrer på systemet og regelsættet.

I dag siger reglerne, at der er frit prøvestedsvalg. Det betyder, at kørelære kan booke prøver i hele landet.

Og det kan Martin Dupont godt forstå, at hans københavnske kolleger udnytter.

»Hvem vil ikke gerne servicere sine kunder bedst muligt? Og hvis du har 75-100 elever i kø til prøver, og du kan få prøver i Odense, hvem ville så ikke tage de prøver, som de kan få?,” spørger kørelæreren.

Martin Dupont håber derfor, at Færdselsstyrelsen opfordring til at booke prøvetider lokalt kan blive til lov, så det ikke er muligt at booke på tværs af landet.

En alternativ løsning kunne ifølge ham være, at Færdselsstyrelsen lægger alle prøver ud samtidig modsat i dag, hvor hvert område får offentliggjort prøver på forskellige tidspunkter.

»Så vil dem fra København ikke have tid til at booke tider alle mulige andre steder end i deres eget område.«

Færdselsstyrelsen skriver selv i en pressemeddelelse, at opfordringen muligvis vil betyde, at der er færre tilgængelige prøver i hovedstadsområdet.

Styrelsen mener dog, at det der på kort sigt kan opfattes som en serviceforringelse i det lange løb kan komme alle til gavn.